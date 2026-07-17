Omicidio a Modena, 30enne ucciso a coltellate sulle scale di un palazzo: indagini in corso

Un uomo sulla trentina è stato ucciso oggi a Modena nell’androne di un palazzo in zona Morane. A dare l’allarme sono stati gli altri condomini. I carabinieri indagano sull’accaduto, starebbero sentendo una donna.

Immagine di repertorio.

Omicidio oggi a Modena: un uomo di nazionalità italiana, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7: a dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.

La vittima, che non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione nei paraggi e che al momento del ritrovamento del corpo era senza documenti, pare sia stata colpita al volto.

Il motivo alla base della lite scoppiata poco prima del delitto, intorno alle 5 del mattino, sarebbe legato alla droga, ma si attendono conferme. L'arma usata per colpire l'uomo sarebbe stata rinvenuto in un cestino dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con il reparto scientifico, per avviare le indagini, individuare l’omicida e ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, gli inquirenti starebbero al momento ascoltando una donna, che risiede nel condominio nel tentativo di raccogliere elementi utili alle indagini.

A quanto si apprende, la vittima lavorava per una ditta di manutenzione del verde. Pare ci fosse una relazione sentimentale tra lui e la donna che in questo momento stanno sentendo i militari dell'Arma.

Inoltre, sembra sia stato trovato in un cestino dei rifiuti il coltello utilizzato per uccidere l'uomo. Sul posto sono giunti anche alcuni parenti della vittima.

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