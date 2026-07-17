Attualità
video suggerito
video suggerito

Omicidio a Modena, 30enne ucciso a coltellate sulle scale di un palazzo: indagini in corso

Un uomo sulla trentina è stato ucciso oggi a Modena nell’androne di un palazzo in zona Morane. A dare l’allarme sono stati gli altri condomini. I carabinieri indagano sull’accaduto, starebbero sentendo una donna.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
Avatar autore
A cura di Ida Artiaco
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Omicidio oggi a Modena: un uomo di nazionalità italiana, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7: a dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.

La vittima, che non sarebbe residente nella palazzina, ma in un'abitazione nei paraggi e che al momento del ritrovamento del corpo era senza documenti, pare sia stata colpita al volto.

Il motivo alla base della lite scoppiata poco prima del delitto, intorno alle 5 del mattino, sarebbe legato alla droga, ma si attendono conferme. L'arma usata per colpire l'uomo sarebbe stata rinvenuto in un cestino dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con il reparto scientifico, per avviare le indagini, individuare l’omicida e ricostruire l’accaduto.

Leggi anche
Studente di 24 anni trovato morto in casa a Genova, la sera prima era stato a una festa: indagini in corso

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, gli inquirenti starebbero al momento ascoltando una donna, che risiede nel condominio nel tentativo di raccogliere elementi utili alle indagini.

A quanto si apprende, la vittima lavorava per una ditta di manutenzione del verde. Pare ci fosse una relazione sentimentale tra lui e la donna che in questo momento stanno sentendo i militari dell'Arma.

Inoltre, sembra sia stato trovato in un cestino dei rifiuti il coltello utilizzato per uccidere l'uomo. Sul posto sono giunti anche alcuni parenti della vittima.

In aggiornamento. 

Immagine
Inchiesta
Abusi, privazioni e violenze sugli animali: le interrogazioni arrivano in Parlamento
Abusi, privazioni e violenze sugli animali: ci siamo infiltrati nello “spettacolo” dei circhi
La metamorfosi dei circhi: niente animali e spettacoli olografici nel segno del rispetto delle altre specie viventi
La metamorfosi dei circhi: niente animali e spettacoli olografici nel segno del rispetto delle altre specie viventi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views