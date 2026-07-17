Le violenze sugli animali nei circhi arrivano in Parlamento: interrogazione al Ministro Giuli e alla Presidente Meloni

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta sulle violenze subite dagli animali in alcuni circhi in Italia, arrivano due interrogazioni indirizzate al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le violenze e gli abusi subiti dagli animali nei circhi in Italia arrivano in Parlamento. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage.it, Lav e Fondazione Franz Weber si riaccende il dibattito politico. A chiedere conto e una presa di posizione sulla legge, che attende un decreto attuativo da quasi dieci anni per il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi, è anche un'interrogazione del deputato AVS Francesco Emilio Borrelli. Proprio lui nel 2025 aveva già chiesto al Ministro della Cultura Alessandro Giuli di non esitare e di firmare il decreto attuativo. Il giorno dopo la pubblicazione dell'inchiesta sulle violenze sugli animali dei circhi, il deputato di AVS è nuovamente tornato a chiedere conto al Ministro con un'interrogazione scritta.

L'interrogazione al Ministro della Cultura Alessandro Giuli

In data 15 luglio, è pubblicata sulla testata giornalistica on-line “Fanpage.it” l’inchiesta realizzata dalla redazione in collaborazione da LAV e Fondazione Franz Weber, basata su immagini registrate nel corso di quattro mesi di infiltrazione presso il Circo Medini, tra gennaio e maggio 2026, e ricevute in forma anonima. A seguito di tali evidenze, LAV e Fondazione Franz Weber hanno inoltre effettuato un monitoraggio su 19 circhi attualmente attivi in Italia filmati durante le tournée in 9 regioni, documentando quanto avviene prima, durante e dopo gli spettacoli dal vivo; l’inchiesta mostra abusi e violenze sugli animali, nonché lo sfruttamento dei lavoratori; […]

L'interrogazione prosegue, ne riportiamo un altro breve stralcio:

[…] se il Ministro non ritenga di dare con urgenza piena attuazione alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», prevedendo la cessazione di ogni forma di finanziamento pubblico alle attività circensi che impiegano animali, il divieto di utilizzo degli animali negli spettacoli, la conseguente riconversione del settore circense e l’ individuazione di soluzioni idonee per la migliore collocazione degli animali già impiegati in tali strutture

Il Ministro Giuli non è il solo a cui è stato chiesto di rendere attuativa una legge già pubblicata in Gazzetta ufficiale. La senatrice Alessandra Maiorino si è rivolta invece alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A spiegarlo a Fanpage.it è il presidente della LAV Gianluca Felicetti:

"Sono state depositate già due interrogazioni parlamentari, una al Ministro Giuli a firma del deputato Francesco Emilio Borrelli e una indirizzata alla Presidente del del Consiglio a firma della senatrice Maiorino del Movimento 5 Stelle. Entrambi chiedono di firmare il decreto legislativo attuativo fermo da tanti anni in un cassetto del Ministero della Cultura"

Il sit – in di LAV e la lettera consegnata al MiC

A chiedere conto delle violenze, degli abusi, delle costrizioni documentate dall'inchiesta di Fanpage, LAV e Fondazione Franz Weber sono anche i volontari della Lega Anti Vivisezione. Guidati proprio da Felicetti. Davanti al Ministero della Cultura diverse persone hanno mostrato le foto degli abusi subiti dagli animali con i nomi dei circhi. E una delegazione della LAV ha consegnato una lettera al Ministro Giuli.

Il presidente della LAV Gianluca Felicetti

Le immagini sono state accompagnate da un appello del presidente Felicetti non solo per il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi. Ma anche per sottolineare che questo sistema è finanziato con soldi pubblici, a cui accedono anche alcuni circhi al centro dell'inchiesta di LAV, Fondazione Franz Weber e Fanpage.it.