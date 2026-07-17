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Iran, la guerra in diretta: raid USA su Teheran: “Attaccate infrastrutture, ponti e un aeroporto, 7 morti”. Trump: “Stiamo vincendo”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di venerdì 17 luglio: continuano gli attacchi USA contro Teheran. Secondo le autorità locali sarebbero stati presi di mira ponti, una stazione e un aeroporto: “Sette i morti”. Trump: “Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran”.

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17 Luglio 2026 , 07:13
A cura di Ida Artiaco
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 17 luglio in tempo reale. Ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto: "/ i morti". Nel corso del suo discorso alla Nazione, Donald Trump ha ribadito: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran". Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrein e Qatar.

Per approfondire: 

07:54

Attacco Usa colpisce torre di controllo di Chabahar

Un attacco missilistico statunitense ha colpito la torre di controllo marittima di Chabahar, città portuale in Iran, sul Golfo di Oman. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr precisando che si tratta del terzo attacco statunitense che ha colpito la struttura nell'ultima settimana.

A cura di Ida Artiaco
07:44

Trump: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran"

"Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Vedrete i frutti di questo lavoro a breve". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Nazione. L'inquilino della Casa Bianca, che ha dedicato poco spazio nel suo discorso alle situazioni in Medio Oriente, puntando il dito contro la Cina e i presunti brogli elettorali, ha promesso agli americani che vedranno "i frutti di questo lavoro molto, molto presto "

A cura di Ida Artiaco
07:36

Nuovi attacchi nella notte su Kuwait, Bahrein e Qatar

L'esercito iraniano afferma di aver preso di mira velivoli statunitensi presso una base militare in Bahrein, mentre l'esercito del Kuwait riferisce, come riporta Al Jazeera, di stare rispondendo ad attacchi missilistici e con droni. Le autorità del Qatar segnalano il ferimento di un bambino colpito da detriti di un missile, dopo che l'esercito del Paese ha sventato attacchi iraniani in arrivo.

A cura di Ida Artiaco
07:26

Attacchi USA nella notte su Bandar Abbas e zone sud paese

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran per la sesta notte consecutiva. Funzionari di Bandar Abbas, nell'Iran meridionale, riferiscono che sono state colpite infrastrutture civili, tra cui impianti elettrici e una stazione ferroviaria, come riporta Al Jazeera.

A cura di Ida Artiaco
07:20

Attaccata la base militare Usa di Al-Tanf in Siria

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno attaccato la base militare statunitense di Al-Tanf in Siria. "L'Irgc annuncia un attacco a sorpresa contro il Centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione siriana di Al-Tanf, in rappresaglia per il sangue dei soldati iraniani caduti a Iranshahr", ha scritto l'emittente statale su Telegram.

A cura di Ida Artiaco
07:18

Attacchi Usa in città Bandar Khamir: "Almeno 7 morti"

Sette persone sarebbero rimaste uccise negli attacchi notturni degli Stati Uniti contro alcuni ponti a Bandar Khamir, città portuale dell'Iran meridionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Irna, citando l'Università di Scienze Mediche della provincia di Hormozgan. I media statali iraniani avevano riferito nella notte che gli attacchi statunitensi avevano colpito un aeroporto e due ponti nell'Iran meridionale, nei pressi dello Stretto di Hormuz, oltre a due ponti situati vicino al villaggio di Kohourestan e al fiume Shor, nella contea di Bandar Khamir.

A cura di Ida Artiaco
07:14

Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 17 luglio

Non si fermano i raid USA contro Teheran che denuncia: "Colpiti una stazione, un aeroporto e ponti. Almeno 7 i morti". Il Centcom: "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti". Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrein e Qatar. Il presidente Trump parlando alla Nazione ha ribadito: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran".

A cura di Ida Artiaco
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