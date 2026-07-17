Iran, la guerra in diretta: raid USA su Teheran: “Attaccate infrastrutture, ponti e un aeroporto, 7 morti”. Trump: “Stiamo vincendo”

Non si fermano i raid USA contro Teheran che denuncia: "Colpiti una stazione, un aeroporto e ponti. Almeno 7 i morti". Il Centcom: "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti". Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrein e Qatar. Il presidente Trump parlando alla Nazione ha ribadito: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran".