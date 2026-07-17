Iran, la guerra in diretta: raid USA su Teheran: “Attaccate infrastrutture, ponti e un aeroporto, 7 morti”. Trump: “Stiamo vincendo”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 17 luglio in tempo reale. Ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere, con l'aiuto degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto: "/ i morti". Nel corso del suo discorso alla Nazione, Donald Trump ha ribadito: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran". Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrein e Qatar.
Per approfondire:
Attacco Usa colpisce torre di controllo di Chabahar
Un attacco missilistico statunitense ha colpito la torre di controllo marittima di Chabahar, città portuale in Iran, sul Golfo di Oman. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr precisando che si tratta del terzo attacco statunitense che ha colpito la struttura nell'ultima settimana.
Trump: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran"
"Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Vedrete i frutti di questo lavoro a breve". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Nazione. L'inquilino della Casa Bianca, che ha dedicato poco spazio nel suo discorso alle situazioni in Medio Oriente, puntando il dito contro la Cina e i presunti brogli elettorali, ha promesso agli americani che vedranno "i frutti di questo lavoro molto, molto presto "
Nuovi attacchi nella notte su Kuwait, Bahrein e Qatar
L'esercito iraniano afferma di aver preso di mira velivoli statunitensi presso una base militare in Bahrein, mentre l'esercito del Kuwait riferisce, come riporta Al Jazeera, di stare rispondendo ad attacchi missilistici e con droni. Le autorità del Qatar segnalano il ferimento di un bambino colpito da detriti di un missile, dopo che l'esercito del Paese ha sventato attacchi iraniani in arrivo.
Attacchi USA nella notte su Bandar Abbas e zone sud paese
Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran per la sesta notte consecutiva. Funzionari di Bandar Abbas, nell'Iran meridionale, riferiscono che sono state colpite infrastrutture civili, tra cui impianti elettrici e una stazione ferroviaria, come riporta Al Jazeera.
Attaccata la base militare Usa di Al-Tanf in Siria
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno attaccato la base militare statunitense di Al-Tanf in Siria. "L'Irgc annuncia un attacco a sorpresa contro il Centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione siriana di Al-Tanf, in rappresaglia per il sangue dei soldati iraniani caduti a Iranshahr", ha scritto l'emittente statale su Telegram.
Attacchi Usa in città Bandar Khamir: "Almeno 7 morti"
Sette persone sarebbero rimaste uccise negli attacchi notturni degli Stati Uniti contro alcuni ponti a Bandar Khamir, città portuale dell'Iran meridionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Irna, citando l'Università di Scienze Mediche della provincia di Hormozgan. I media statali iraniani avevano riferito nella notte che gli attacchi statunitensi avevano colpito un aeroporto e due ponti nell'Iran meridionale, nei pressi dello Stretto di Hormuz, oltre a due ponti situati vicino al villaggio di Kohourestan e al fiume Shor, nella contea di Bandar Khamir.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 17 luglio
Non si fermano i raid USA contro Teheran che denuncia: "Colpiti una stazione, un aeroporto e ponti. Almeno 7 i morti". Il Centcom: "Su ordine del commander-in-chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniana. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti". Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrein e Qatar. Il presidente Trump parlando alla Nazione ha ribadito: "Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran".