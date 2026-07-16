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Maltempo, allerta meteo gialla domani 17 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Il nuovo bollettino delle criticità meteo della Protezione Civile valuta per domani 17 luglio 2026 allerta meteo gialla per e temporali su tre regioni settentrionali: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige.
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A cura di Antonio Palma
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Il maltempo continua a imperversare sul nord dell'Italia e anche per la giornata di domani, venerdì 17 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni settentrionali: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Dopo i violenti nubifragi che hanno colpito tutto il nord del paese creando danni e disagi, la perturbazione che si è insinuata sulla Penisola si sta lentamente spostando verso est e sarà responsabile ancora di instabilità e temporali diffusi sui settori Alpini e prealpini e soprattutto sulle regioni di nord-est. Qualche temporale atteso anche sulla dorsale appenninica ma senza fenomeni di rilievo. Secondo il bollettino di vigilanza metereologica, domani attese precipitazioni a carattere temporalesco sui settori di Valle d'Aosta, Piemonte nord occidentale e tutto il Triveneto con accumuli consistenti sui settori alpini.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato quindi per domani, venerdì 17 luglio, allerta meteo gialla per temporali  su tutto il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige oltre che su gran parte della Lombardia e sui settori settentrionali del Veneto. Ecco il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per venerdì 17 luglio:

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Meteo, le previsioni per venerdì 17 luglio

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 17 luglio 2026 indicano al nord cielo molto nuvoloso e temporali sparsi già dalle prime ore del mattino sui settori Alpini e prealpini prima occidentali e poi in rapida estensione a quelli orientali. I fenomeni si estenderanno poi nel pomeriggio anche alle aree della pianura padana lombarda e veneta con precipitazioni che risulteranno localmente di forte intensità e dureranno fino a fine giornata. Qualche locale addensamento nuvoloso anche lungo l'Appennino centro-meridionale ma senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in ulteriori crescita su tutto il centro sud con valori prossimi ai 40 gradi nelle aree interne e ancora superiori in Sardegna e Sicilia.

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