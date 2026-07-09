Maltempo, allerta meteo gialla domani 10 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Temporali pomeridiani sui rilievi attesi per la giornata di venerdì 10 luglio 2026. La Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla su alcuni settori del Centro Italia, nelle regioni Abruzzo e Umbria.

Ancora sole e caldo sull'Italia ma anche temporali pomeridiani sui rilievi attesi per la giornata di venerdì 10 luglio 2026. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per pioggia e temporali su alcuni settori del Centro Italia, nelle regioni Abruzzo e Umbria. Nelle prossime ore, infatti, l'alta pressione tornerà a prendere vigore con un nuovo innalzamento delle temperature e una conseguente intensificazione dell'attività temporalesca nelle ore più calde della giornata.

Per la giornata di domani infatti atteso un aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone montuose e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con temporali su Alpi e Appennino centro settentrionale. Le piogge proseguiranno anche in serata con locali sconfinamenti anche lungo le vicine pianure di Piemonte Lombardia ed Emilia.

Allerta meteo gialla domani 10 luglio: le regioni a rischio

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 10 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su due regioni: sui settori meridionali dell'Umbria e quelli occidentali dell'Abruzzo. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per venerdì 10 luglio:

Meteo, le previsioni per venerdì 10 luglio

Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 10 luglio indicano al nord cielo sereno al mattino ma con nuvolosità in aumento a partire dalle ore più calde della giornata con temporali sparsi sui rilievi che andranno via via ad intensificarsi ed estendersi anche alle aree pianeggianti. Stessa dinamica anche sulle regioni centrali con isolati temporali nel pomeriggio sulle zone interne in particolare tra basso Lazio, Abruzzo e Umbria. Locali piovaschi anche nelle zone interne della Sardegna e sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale. La temperatura massima sarà in aumento al sud e lungo le regioni dell'Alto versante Adriatico mentre subirà una leggera diminuzione a nord e sulle Isole maggiori.