Maltempo, allerta meteo gialla domani 8 luglio per temporali: le regioni colpite

Nuovo avviso della Protezione civile: per la giornata di domani, mercoledì 8 luglio, allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in quattro regioni.

Una nuova ondata di caldo è in arrivo ma su alcune zone d’Italia anche quella di mercoledì 8 luglio sarà una giornata di maltempo con allerta meteo per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino che integra quello precedente: prevista per domani allerta meteo gialla su quattro regioni meridionali: Calabria, Basilicata, Molise e Puglia.

Allerta meteo gialla mercoledì 8 luglio: i settori colpiti

In particolare, come si legge sul sito della Protezione civile che ogni giorno pubblica il bollettino di criticità con le allerte meteo e la mappa delle zone colpite, a rischio i seguenti settori di Basilicata, Molise, Calabria e Puglia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata : Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Meteo, le previsioni per domani 8 luglio

Le previsioni meteo per mercoledì 8 luglio in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare: al Nord atteso cielo prevalentemente velato, con locali addensamenti al mattino sulla Liguria e sui settori orientali; anche al Centro previsto cielo velato su Toscana, Umbria e Marche. Lungo le coste tirreniche e nelle aree interne tra Lazio e Abruzzo possibili rovesci o temporali nelle ore più calde. Al Sud e sulla Sicilia cielo prevalentemente sereno, nelle ore centrali della giornata possibili rovesci o temporali lungo l'Appennino tra Molise, Campania e Basilicata.