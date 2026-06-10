Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 giugno: le regioni a rischio

Il maltempo si sposta gradualmente al centro sud e per domani, giovedì 11 giugno 2026, la Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni.

Il maltempo che ha investito l'Italia si sta spostando gradualmente al centro sud e anche per la giornata di domani, giovedì 11 giugno, la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e ha valutato allerta meteo gialla per piogge intense e temporali su quattro regioni.

Allerta meteo gialla 11 giugno: le regioni a rischio

L'irruzione di correnti umide ed instabili sul nostro Paese, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, infatti ha causato un repentino peggioramento del tempo con temporali e nubifragi che, dopo aver interessato la regione settentrionali, nelle prossime ore si sposteranno gradualmente verso est e i Balcani coinvolgendo parzialmente il centro sud. La coda della perturbazione di origine atlantica infatti domani sarà responsabile di una instabilità meteo che interesserà in particolare le regioni del versante Adriatico prima di allontanarsi definitivamente dalla Penisola.

In base a queste previsioni meteo è ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 11 giugno 2026, una allerta meteo gialla per rischio temporali su numerosi settori di Abruzzo, Marche e Trentino Alto Adige e sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani 11 giugno:

Maltempo sulle regioni adriatiche ma migliora al nord: le previsioni meteo dell'11 giugno

Le previsioni meteo per la giornata di domani, 11 giugno 2026, indicano ancora nuvolosità sui settori alpini e prealpini con residui rovesci e temporali che però andranno ad esaurirsi nel corso della mattinata. Nubi in aumento invece sulle regioni centrali adriatiche dove assisteremo a rovesci e temporali su Marche, Abruzzo e alto Lazio e piogge sparse in Toscana e Umbria. Rovesci sparsi infine anche su Molise e Puglia garganica.