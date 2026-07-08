Maltempo, allerta meteo gialla domani 9 luglio per temporali: le regioni colpite

La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali domani, giovedì 9 luglio 2026, su cinque regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Caldo sempre più intenso sull'Italia con la terza ondata di calore di questa estate che nelle prossime ore porterà le temperature massime a sfiorare i 40 gradi in alcune città. Domani non mancheranno però anche i consueti temporali pomeridiani, in particolare sui settori centro-meridionali, con rovesci che colpiranno le zone montuose e interne con fenomeni localmente molto intensi. Per questo la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per piogge e temporali per la giornata di domani giovedì 9 luglio 2026 su cinque regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì le prime nuvole e minacciose faranno capolinea già a fine mattinata lungo tutto l’Appennino e le zone montuose della Penisola ma sarà dal pomeriggio che la nuvolosità si intensificherà sempre di più dando vita a temporali e rovesci, anche intensi, nelle aree interne del Centro-Sud. Gli acquazzoni pomeridiani interesseranno in particolare il Lazio orientale, le zone interne e rilievi di Abruzzo, Molise e Campania, Basilicata occidentale e rilievi della Calabria centro-settentrionale.

Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il dipartimento nazionale della protezione civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 9 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali e il rischio idraulico su settori di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per giovedì 9 luglio:

Meteo, le previsioni per giovedì 9 luglio

Nuovo ondata di caldo sull'Italia secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 9 luglio 2026. Attese temperature massime molto elevate e prossime ai 40 gradi nella Valle dell'Adige e sulla Pianura Padana ma caldo torrido atteso anche al Centro-Sud, soprattutto nelle zone pianeggianti, e nelle valli interne di Toscana, Calabria, Sicilia, Umbria e sulla Sardegna. Qualche temporale atteso sui rilievi appenninici tra Emilia Romagna e Liguria e sui rilievi Alpini tra Piemonte e Valle d'Aosta nel pomeriggio acquazzoni e temporali tra basso Lazio Umbria e Abruzzo al centro e sulle aree appenniniche del Sud.