Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Nel nuovo bollettino di Criticità la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali domani 7 luglio 2026 su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.

Sempre meno maltempo e sempre più caldo sull’Italia nel corso della settimana ma il Paese continuerà ad essere interessato da temporali improvvisi pomeridiani che in alcune zone hanno fatto scattare una nuova allerta meteo gialla per domani, martedì 7 luglio 2026. La Protezione Civile infatti ha valutato nel nuovo bollettino di Criticità meteo idro una allerta di ordinaria criticità sulle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise.

Nelle prossime ore, infatti, oltre all’ulteriore aumento delle temperature da nord a sud dovuto all’alta pressione sub-tropicale, attesa anche una spiccata nuvolosità a ridosso delle montagne, in particolare sui rilievi delle regioni centrali, sull’Appennino meridionale e sulle zone interne della Sardegna. Qui infatti si prevedono improvvise piogge e temporali pomeridiani in estensione poi anche al Salento.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo, la Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 7 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su gran parte dell’Abruzzo, del Molise e diversi settori del Lazio e della Calabria. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per martedì 7 luglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Appennino di Rieti Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Temporali pomeridiani sui rilievi: le previsioni meteo di martedì 7 luglio

Caldo in aumento ovunque domani martedì 7 luglio con temperature massime oltre i 36 gradi in pianura padana, isole maggiori, aree interne della Toscana, della Puglia e della Basilicata orientale. Deboli piovaschi però nelle ore più calde sui rilievi del Friuli e temporali nelle aree interne di Lazio e Abruzzo, sull’Appennino centro meridionale e nel Salento ma con rapido miglioramento dalla sera.