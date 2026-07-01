Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 2 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Domani, 2 luglio, il maltempo interesserà gran parte del Centro-Sud con temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per parte di Veneto ed Emilia-Romagna e un’allerta gialla in 12 regioni, dalla Toscana alla Calabria, oltre a Sicilia e Sardegna.

Una nuova fase di maltempo interesserà l'Italia nella giornata di domani, giovedì 2 luglio, con il passaggio di una perturbazione atlantica che dal Nord si sposterà verso il Centro-Sud portando temporali, raffiche di vento e possibili grandinate. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese.

L'instabilità sarà legata all'ingresso di aria più fresca proveniente dal Nord che entrerà in contrasto con il caldo intenso e l'elevata umidità ancora presenti nei bassi strati atmosferici. Questo scenario favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi anche intensi, con il rischio di nubifragi improvvisi, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni coinvolte, ha diramato un nuovo bollettino di allerta per la giornata di giovedì 2 luglio. Le situazioni più critiche riguarderanno soprattutto alcune zone del Nord-Est, ma il peggioramento interesserà progressivamente anche le regioni centrali e meridionali.

Allerta meteo arancione e gialla domani 2 luglio: le regioni a rischio

Per la giornata di giovedì 2 luglio è stata valutata allerta meteo arancione su gran parte del Veneto e su alcune aree dell'Emilia-Romagna, dove i fenomeni temporaleschi potranno risultare più intensi.

È stata invece diramata allerta gialla su numerose regioni: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Il livello di attenzione riguarda inoltre alcune zone di Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna.

Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco su Emilia-Romagna, in particolare sui settori orientali, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio e Abruzzo. I fenomeni tenderanno poi a estendersi rapidamente anche a Campania e Molise, per raggiungere successivamente Basilicata e Puglia.

I temporali potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, attività elettrica e violente raffiche di vento. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti dei bollettini regionali e le indicazioni delle strutture locali di Protezione Civile, che monitoreranno l'evoluzione della situazione.

Il bollettino del 2 luglio 2026 della Protezione Civile sulle allerte meteo

Maltempo e pioggia 2 luglio: le previsioni meteo

Il fronte perturbato che ha raggiunto il Nord nelle ultime ore, si sposterà domani giovedì 2 luglio verso il Centro e parte del Sud, favorendo la formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno. La giornata inizierà con condizioni più stabili al Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige, mentre rovesci e temporali saranno già possibili su Emilia-Romagna, regioni centrali, Campania, nord della Puglia e Sardegna settentrionale.

Nel corso del pomeriggio il peggioramento coinvolgerà gran parte del Centro-Sud, con fenomeni anche sulla Sicilia. In Sardegna i temporali tenderanno invece a concentrarsi soprattutto sui settori centrali e meridionali dell'isola. Le precipitazioni potranno localmente assumere carattere intenso, con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Al Nord è atteso un progressivo miglioramento, con ampie schiarite dopo i fenomeni residui del mattino sull'Emilia-Romagna. Le temperature saranno in calo su gran parte del Paese, con valori più vicini alla media stagionale. Faranno eccezione il Nord-Ovest e le regioni ioniche, dove le massime potranno ancora avvicinarsi ai 35 gradi.

La ventilazione sarà in generale rinforzo, con venti di Maestrale anche forti su Sardegna e Sicilia e correnti settentrionali in aumento su Adriatico, Liguria, Toscana e alto Tirreno. Il passaggio della perturbazione favorirà anche un calo dell'afa e dell'umidità.