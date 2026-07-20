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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 21 luglio per temporali: le regioni colpite

La Protezione civile ha valutato per domani, martedì 21 luglio 2026, allerta meteo arancione sulle Marche per temporali e allerta gialla su Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
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A cura di Antonio Palma
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Caldo in calo e maltempo in arrivo sull’Italia dove domani 21 luglio è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su sei regioni. Martedì, infatti, l’ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro nord e in particolare sulle regioni adriatiche dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani 21 luglio allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.

Il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione Civile segnala per la giornata di martedì temporali su tutti i settori alpini del Piemonte, su Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio a Marche, settori orientali di Umbria, Abruzzo e Molise e su Puglia centro-settentrionale, con fenomeni molto intensi sule regioni del Triveneto, Romagna e settori costieri di Marche ed Abruzzo.

Allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per domani 21 luglio, allerta meteo arancione per temporali sui settori costieri delle Marche e allerta gialla sui restanti settori della regione e su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e provincia di Trento e su alcuni settori di Toscana e Abruzzo. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per martedì 21 luglio:

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Meteo, le previsioni per martedì 21 luglio

Le previsioni per la giornata di martedì 21 luglio indicano temporali già dalle prime ore del giorno su Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, con fenomeni in intensificazione nel corso del giorno, in particolare sull’Emilia-Romagna e il Triveneto. Maltempo intenso anche l Centro, in particolare sulle regioni adriatiche, con fenomeni che andranno ad intensificarsi nella mattinata sulle Marche e dal pomeriggio sull’Abruzzo, sull’Umbria e sui settori appenninici di Toscana e Lazio. Rovesci e temporali nel pomeriggio anche sull'entroterra di Molise, Basilicata, Campania e Puglia garganica ma con fenomeni più isolati. Temperature massime in calo su tutto il centro nord, con diminuzioni più significative su Marche, Abruzzo, Appennino tosco emiliano e settori alpini orientali.

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