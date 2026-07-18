Maltempo, allerta meteo gialla domani 19 luglio per temporali: le regioni colpite

La Protezione civile ha valutato per domani, domenica 19 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su due regioni del Nord, Lombardia e Veneto.

Per la giornata di domani, domenica 19 luglio 2026, sarò ancora allerta meteo gialla su alcune zone del Nord-Italia. In particolare, condizioni di maltempo con temporali sono attese, secondo il bollettino della Protezione civile, su alcuni settori della Lombardia e altre zone del Veneto. Quella per domani diramata dalla Protezione civile è una allerta meteo gialla per rischio temporali.

Allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile si trova il bollettino di criticità con l'allerta meteo. Per la giornata di domani, domenica 19 luglio, le zone a rischio della Lombardia e del Veneto sono le seguenti:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia : Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Alta pianura orientale

: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Alta pianura orientale Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Previsioni meteo domani, domenica 19 luglio

Le previsioni per domani in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare: al Nord nelle prime ore del giorno il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con rovesci o temporali su Triveneto ed Emilia-Romagna, nel pomeriggio i fenomeni continueranno a interessare prevalentemente i rilievi e le aree pedemontane. Rovesci o temporali attesi poi in serata sulle zone pianeggianti del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Al Centro e in Sardegna cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, bel tempo ovunque anche al Sud e in Sicilia, salvo isolati rovesci nel pomeriggio sull'appennino lucano.