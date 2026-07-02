Maltempo, allerta meteo gialla domani venerdì 3 luglio per temporali: le regioni colpite

Ancora maltempo sull’Italia, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. La Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e Umbria.

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Anche per domani, venerdì 3 luglio, la Protezione civile ha diramato una serie di allerte per temporali che interessano in totale 7 regioni.

Nello specifico, come si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo gialla su settori di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e dell’Umbria. Nel corso delle prossime ore, infatti, la depressione che sta interessando la Penisola si sposterà verso lo Ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione civile ha così emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. In base a ciò, secondo l'ultimo bollettino disponibile, ecco i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro; Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Umbria: Medio Tevere, Nera – Corno, Chiani – Paglia.

Le previsioni meteo per domani, venerdì 3 luglio

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 3 luglio, al Nord il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni con formazioni nuvolose solo nelle ore pomeridiane, che interesseranno le regioni del Triveneto dando luogo a locali rovesci, anche temporaleschi. Nuvole anche sulle aree interne di Lazio, Abruzzo e Sardegna meridionale, che daranno luogo a rovesci anche di forte intensità. Piogge diffuse al Sud e in Sicilia nell'arco della giornata, specie sui settori tirrenici, localmente a carattere temporalesco.