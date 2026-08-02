Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 agosto: le regioni colpite

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, allerta meteo gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Umbria e Sicilia: il bollettino.

Gran caldo sull'Italia, alle prese con la quarta ondata di calore di questa estate, ma per le prossime ore c'è anche una nuova allerta per temporali. Viene segnalata infatti una allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 3 agosto, in settori di tre regioni italiane. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino e valutato per la giornata di lunedì allerta meteo gialla sia per rischio temporali che per rischio idrogeologico. Le regioni a rischio sono Abruzzo, Umbria e Sicilia.

Allerta meteo gialla domani 3 agosto: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani l’allerta è gialla per settori di tre regioni. Nei dettagli si segnala:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Le previsioni meteo per domani, lunedì 3 agosto 2026

La nuova settimana, dal punto di vista del caldo torrido, si aprirà senza grossi cambiamenti: domani, lunedì 3 agosto, il ministero della Salute indica ben 25 città con il bollino rosso per le ondate di calore. Praticamente un record sulle 27 oggetto del monitoraggio del ministero. Le temperature aumenteranno ancora nelle prossime ore su praticamente tutta la penisola facendo segnare sul termometro 40 gradi in città come Firenze e Bologna, sui 38 a Milano, Torino e Roma. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali su Alpi e Appennini centro-meridionali, localmente di forte intensità.