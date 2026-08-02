Incidente tra pullman, camper e 3 auto sulla Terni-Rieti: 5 morti e 27 feriti, di cui 4 gravi

Tragedia sulla strada Ternana a Colli sul Velino nel Reatino, dove un pullman, un camper e 3 auto si sono scontrati. Cinque i morti e 27 i feriti, di cui 4 gravi.

L'incidente sulla Rieti–Terni

Cinque morti e ventisette feriti, di cui quattro gravi è il bilancio dell'incidente lungo la strada statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. A scontrarsi sono stati un pullman, un camper e tre auto. Il sinistro è avvenuto oggi, domenica 2 agosto. Presenti sul posto i vigili del fuoco, diverse ambulanze ed eliambulanze con i soccorritori di Ares Lazio e le forze dell'ordine, con la polizia stradale di Terni e i carabinieri.

Il violento scontro tra pullman, camper e 3 auto

Il pullman e una delle auto coinvolte

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era pomeriggio, i veicoli coinvolti percorrevano la strada Ternana nel territorio al confine tra Lazio e Umbria, quando improvvisamente si sono scontrati all'altezza del Lago di Ventina.

L'impatto è stato violento. Il grave incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio in questo weekend di esodo per le vacanze. Si sono fermati a prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei sanitari, per varie persone le cui condizioni di salute sembravano gravissime.

Cinque morti e 27 feriti tra cui 4 in codice rosso

Soccorritori sul posto

Ricevuta la segnalazione, sul luogo dell'incidente sono giunti in pochi minuti vari mezzi di soccorso con personale medico a bordo. Il bilancio è stato purtroppo serio: per cinque delle persone rimaste coinvolte non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante gli operatori abbiano fatto il possibile nel tentativo di rianimarli, praticandogli il massaggio cardiaco e intervenendo sulle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto tra i veicoli.

Quattro persone sono state soccorse in codice rosso con l'eliambulanza, trasferite al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e all'ospedale di Terni. Altre 23 persone meno gravi, con codici gialli e verdi, sono state trasportate con le ambulanze negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno.

Strada chiusa, chilometri di code

La carreggiata della Terni–Rieti

Per estrarre i passeggeri dai mezzi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno liberati e consegnati ai sanitari. I pompieri si sono anche occupati di mettere in sizurezza la strada. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall'incidente, per agevoalre le operazioni di soccorso e per consentire gli accertamenti di rito. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con traffico e chilometri di code.

Articolo in aggiornamento