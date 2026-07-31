Incidente sul raccordo fra tre auto: persona estratta dall’abitacolo e elitrasportata in ospedale, traffico bloccato

Paura sul Gra dove tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente. Diverse persone ferite: la più grave è rimasta incastrata nell’abitacolo ed elitrasportata in ospedale.

Paura sul Grande Raccordo Anulare dove si è verificato un grave incidente fra tre automobili. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio 2026, nella carreggiata esterna del raccordo, all'altezza del chilometro 6.6, all'altezza dell'Aurelia. Sul posto, non appena allertati sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori del pronto soccorso sanitario che si sono precipitati verso le persone ferite. Per permettere che arrivassero i soccorsi il traffico è rimasto bloccato: una lunga coda si è presto sviluppata nel tratto fra l'Aurelia e il raccordo.

Persona intrappolata in auto: trasferita d'urgenza in ospedale

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dello scontro. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, non appena scattato l'allarme. Nell'incidente sono rimaste coinvolte diverse persone che si trovavano a bordo delle tre automobili che si sono scontrate. Ad avere la peggio una donna di 65 anni che è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo della macchina a bordo della quale viaggiava. Non appena arrivati sul luogo dell'incidente, i vigili del fuoco si sono precipitati verso la sua automobile e hanno iniziato tutte le operazioni necessarie per estrarla dall'abitacolo. La sessantacinquenne si trovava in gravi condizioni di salute: dopo l'impatto ha riportato diverse ferite.

Una volta estratta dall'automobile, è stata affidata immediatamente alla cure degli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Ares 118 che, viste le condizioni critiche, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

Come sta la donna elitrasportata all'ospedale dopo l'incidente sul Gra: è in codice rosso

Non appena raggiunta la sessantacinquenne, gli operatori del pronto soccorso sanitario dell'Ares 118 l'hanno trasportata a bordo dell'eliambulanza e, in elicottero, l'hanno trasferita in ospedale, al San Camillo. Ha riportato politraumi: ha riportato un trauma cranico e uno toracico. Sarà presto ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Oltre all'elisoccorso che ha trasferito la sessantacinquenne al San Camillo, inoltre, sul luogo dell'incidente sono arrivate immediatamente anche due ambulanze e un'automedia di Ares 118 per prestare i primi soccorsi, e prendere in cura nei casi più gravi, le persone rimaste ferite.