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Incendio sul Raccordo Anulare, strada bloccata fra Laurentina e Pontina: le fiamme sulla carreggiata

Incendio a ridosso del Gra a Roma nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Strada chiusa fra le uscite per la Pontina e la Laurentina.
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A cura di Francesco Esposito
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Un vasto incendio si è sviluppato a Roma nelle prime ore del pomeriggio di domenica 26 luglio. Le fiamme sono divampate a ridosso del Grande Raccordo Anulare arrivando a interessare la sede stradale della carreggiata interna. L'incendio sta causando molti problemi al traffico, con la strada che è stata chiusa nel tratto fra l'uscita per la Laurentina e quella per la Pontina in entrambe le direzioni. Un secondo rogo sta interessando, invece, il tratto urbano dell'autostrada A24 nel tratto fra viale Palmiro Togliatti e il Gra.

L'incendio sul Gra fra Laurentina e Pontina

Il vasto incendio che sta paralizzando il traffico sul versante sud del Gra è divampato intorno alle 13.30 nei terreni agricoli stretti fra via di Acqua Acetosa Ostiense e il Raccordo. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento, stanno bruciando vegetazione e sterpaglie e sono arrivate fino ad attraversare il guardrail. Il fumo nero ha invaso subito la carreggiata, riducendo la visibilità e provocando molti rischi per i guidatori. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e nel frattempo la polizia stradale ha chiuso la strada nel tratto fra la Ss 148 Pontina e la Sp95b Laurentina. Per evitare di rimanere chiusi per tutto il tempo che sarà necessario a spegnere le fiamme, alcuni automobilisti hanno girato il proprio mezzo e provato a procedere in contromano per lasciare la zona. L'incendio e la chiusura del Gra hanno causato ripercussioni anche sulla Pontina, con lunghe code in direzione Roma all'altezza dello svincolo per il Raccordo.

Quello che sta lambendo il Gra non è il solo incendio in corso nella Capitale. Un altro rogo si è sviluppato nella zona di Colli Albani. Come comunicato da Astral Infomobilità, è stata chiusa l'autostrada A24 nel tratto fra viale Palmiro Togliatti e il Raccordo. Chiuso anche lo svincolo che dalla Togliatti immette sul Gra.

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