Incendio a Monte Ciocci, fiamme alte vicino ai palazzi e colonna di fumo nero: strada chiusa

Bruciano sterpaglie e colture lungo la via Flaminia Nuova: sul posto vigili del fuoco, protezione civile e agenti della Polizia Locale per deviare il traffico.

Le fiamme a Monte Ciocci, dalla pagina Facebok Comitato Monte Ciocci.

Ancora fiamme a Roma, dove sono in corso oltre 10 incendi. A Monte Ciocci un incendio sta lambendo pericolosamente alcuni palazzi. Bruciano sterpaglie anche lungo la via Flaminia Nuova dopo il traffico è stato deviato.

L'incendio a Monte Ciocci: fiamme vicino alle abitazioni

Le prime fiamme sono divampate verso le ore 13.20 di oggi, venerdì 31 luglio nel quartiere Aurelio, a Monte Ciocci, in una zona già gravemente martoriata dalla fiamme negli scorsi anni e a fine giugno, quando a bruciare è stato il versante che affaccia su Valle Aurelia. A far scattare l'allarme i residenti, impauriti dalla vicinanza delle fiamme alte e della colonna di fumo nero con le abitazioni. "Ennesimo disastro annunciato! Il costone del Parco nuovamente a fuoco e non si vede ancora l'ombra di chi dovrebbe domarlo!", è il commento del Comitato Monte Ciocci.

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, in via Pietro De Cristofaro, per svolgere le operazioni di spegnimento e arginare le fiamme divampate a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Valle Aurelia e via Anastasio II.

Brucia Monte Ciocci: strada chiusa

Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con una pattuglia del I Gruppo Prati. Gli agenti hanno iniziato a gestire la viabilità. Per farlo hanno chiuso in via preventiva via Pietro de Cristofaro da Via Anastasio II.

Incendio in via Flaminia Nuova

Il rogo in via Flaminia Nuova, nel quadrante nord della Capitale, è a pochi passi da dove è già scoppiato un altro incendio nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio 2026. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: sono loro che hanno iniziato ad effettuare deviazioni al traffico in via precauzionale, mentre l'intervento di spegnimento è ancora in corso.

Il rogo è scoppiato all'altezza del civico 955 di via Flaminia Nuova, nel quadrante nord di Roma. Non appena inoltrata la segnalazione, sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco, inviati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale. Hanno iniziato immediatamente il loro intervento di spegnimento dell'incendio di sterpaglie, bosco e colture verso le ore 13.30. Nonostante l'impegno e la tempestività, l'incendio è ancora in atto. I pompieri stanno lavorando per riuscire a spegnare al più presto le fiamme.

Flaminia Nuova, traffico deviato

Sul posto, come anticipato, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con la pattuglia del Gruppo XV Cassia che poco dopo le 14 ha effettuato deviazione di traffico: dalla via Flaminia Nuova il traffico è deviato sulla via Flaminia vecchia all'altezza di via Roccalvecce in direzione Roma.

Non troppo distante da dove si è sviluppato il rogo fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, un altro incendio si è sviluppato ieri. Anche in quel caso il traffico è stato deviato. Le fiamme, inoltre, sono arrivate a lambire anche la linea ferroviaria che collega Roma a Viterbo, causando disagi alla circolazione.

Incendi in tutta Roma: oltre 10 incendi in corso

Quello che sta bruciando le sterpaglie in via Flaminia Nuova non è l'unico incendio in corso adesso: come appreso da Fanpage.it, sono almeno dieci i roghi in cui i vigili del fuoco stanno intervenendo in queste ore per spegnere le fiamme e per le operazioni di messa in sicurezza: alcuni riguardano la zona del centro città, come quello a Monte Ciocci. Altri, invece, le zone, frazioni e Comuni intorno. I roghi, infatti, si registrano anche da Campagnano a Ciampino, da Morlupo fino ad Ardea, ad esempio.