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Incendio a Monte Ciocci, in fiamme alberi e sterpaglie dal lato di Valle Aurelia

Poco prima delle 12.20 di lunedì 15 giugno un rogo è divampato nell’area verde di Monte Ciocci a Roma. Sul posto vigili del fuoco e Protezione civile. Non risultano persone coinvolte o abitazioni minacciate.
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A cura di Francesco Esposito
L’area di Monte Ciocci colpita dal rogo (Foto da vigili del fuoco)
L’area di Monte Ciocci colpita dal rogo (Foto da vigili del fuoco)

Un incendio è divampato oggi, lunedì 15 giugno, intorno alle 12.20 nell'area di Monte Ciocci, sul versante che affaccia su Valle Aurelia, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Prati, impegnata nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno interessato colture e sterpaglie. L'intervento è ancora in corso. Il rogo non ha messo in pericolo né persone né beni.

Incendio a Monte Ciocci

Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata nella zona verde di Monte Ciocci, tra il quartiere Balduina e Valle Aurelia. Le fiamme hanno interessato vegetazione secca e sterpaglie, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorritori.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla squadra 9A dei vigili del fuoco di Prati, che sta lavorando insieme ai volontari della Protezione civile, i cui moduli sono stati necessari per raggiungere le zone più difficili da accessibili dell'area collinare

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Nessun pericolo per residenti e abitazioni

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, al momento non risultano persone coinvolte né vi sono rischi per abitazioni o altre strutture presenti nella zona. L'obiettivo delle squadre impegnate sul posto è contenere rapidamente il fronte delle fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi alla vegetazione circostante.

I vigili del fuoco sul posto
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