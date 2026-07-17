Spari in strada a Valle Aurelia, 53enne ferito da un proiettile: è caccia all’uomo

Un 53enne è ricoverato in ospedale ma non rischia di morire, ferito a un piede da un proiettile. I carabinieri cercano il responsabile, che gli ha sparato in via di Valle Aurelia.

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I carabinieri indagano sugli spari che nella notte tra giovedì 16 e venerd' 17 luglio sono stati esplosi in via di Valle Aurelia a Roma. C'è un ferito: si tratta di un uomo di cinquantatré anni. Da quanto si apprende fortunatamente non è in gravi condizioni, è stato raggiunto ad un piede. Per il momento sono ignoti i responsabili e il movente. Sul caso lavorano i carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro.

La vittima ferita da un colpo di pistola a un piede

Secondo quanto ricostruito finora era circa mezzanotte. I residenti hanno spiegato di aver udito un colpo di pistola. L'uomo rimasto ferito è una persona già nota alle forze dell'ordine. Era in strada, dopo essere uscito dalla sua abitazione, non molto distante dal punto in cui è stato colpito. Qualcuno si è avvicinato a lui e gli ha sparato contro. A raggiungerlo un proiettile, che lo ha ferito al piede. La persona che ha premuto il grilletto dell'arma si è poi allontanata, facendo perdere le proprie tracce e risulta ad oggi irreperibile.

Indagini in corso per risalire al responsabile del ferimento

Le indagini sono in corso e al momento non si esclude alcuna ipotesi, forse si è trattato di un avvertimento, non è chiaro il movente. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario arrivato con l'ambulanza, che l'ha trasportata al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli. Il paziente si trova ricoverato, ma non rischia di morire, il suo quadro clinico non desta particolare preoccupazione. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno subito raccolto le informazioni necessarie per avviare le indagini, svolgendo gli accertamenti di rito. I militari lavorano, per risalire all'identità del responsabili.