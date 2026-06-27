Strage a Casalotti: uccisi padre, madre e figlia. L’appello della polizia per rintracciare il presunto killer

Continua la caccia all’uomo a Roma: secondo l’appello lanciato dalla Questura sarebbe Hossain Shahadat, 43enne del Bangladesh, il killer che ha ucciso padre, madre e figlia a Casalotti, ferendo gravemente il figlio.

Hossain Shahadat, ricercato dalla Polizia per la strage di Casalotti.

Continuano le ricerche per individuare il presunto responsabile della strage a Casalotti, nel quadrante nord ovest di Roma, in cui è stata sterminata una famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile che sta indagando sul caso, sarebbe il quarantatreenne Hossain Shahadat il killer che ha ucciso, colpendoli con un mannaia, Kamal Uddin, Jahan Momotaj e la piccola Alowa, rispettivamente padre, madre e figlia.

Ferito gravemente, ancora in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma, il figlio della coppia che sarebbe riuscito a scappare. Gli agenti lo hanno trovato all'ingresso del condominio in cui viveva al primo piano con la sua famiglia dopo che, su segnalazioni di alcuni vicini di casa che avevano sentito dei rumori e delle urla, hanno raggiunto lo stabile in via Montiglio ieri sera, sabato 27 giugno 2026, una volta raggiunto lo stabile in via Montiglio, nel quartiere di Casalotti, nel quadrante a nord ovest della città. Poco prima di essere trasportato in ospedale è stato proprio il giovane a raccontare che il responsabile era un amico di famiglia che si trova ancora in fuga.

L'appello per rintracciare il ricercato

Nel primo pomeriggio di oggi, a meno di 24 ore dai fatti, è stata la Polizia di Stato a lanciare un appello per rintracciare l'individuo identificato come il presunto killer. La persona identificata come presunto autore del delitto sarebbe Hoassain Shahadat, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983. I dati sono stati divulgati come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma che sta coordinando l'attività di indagine della Squadra Mobile della Questura sul triplice omicidio. "Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potrà contattare l'utenza 3346903295 della Squadra Mobile".

Il presunto killer in fuga dopo il triplice omicidio a Casalotti.

Le ricerche sono scattate immediatamente, non appena ritrovati i corpi senza vita di padre, madre e figlia. Secondo quanto riferito agli inquirenti, l'uomo fuggito dall'abitazione di corsa indosserebbe una maglia blu. Al vaglio degli inquirenti le videocamere di sorveglianza presenti nella zona: l'auspicio è che possano aver ripreso la fuga del killer e che sia possibile, confrontando i vari filmati, riuscire a ricostruire il percorso. Raccolte, inoltre, le testimonianze rilasciate da vicini, amici e parenti della famiglia. Non appena sarà possibile, gli agenti ascolteranno anche quella del figlio superstite, che ora si trova al Gemelli.

Da chiarire anche il movente della terribile strage: secondo le prime ipotesi, il killer avrebbe tentato un approccio con la donna, arrivando forse fino a molestarla. Le ricerche nel frattempo vanno avanti anche con l'utilizzo di droni che stanno volando nelle aree boschive intorno al quartiere dove, probabilmente, potrebbe essere scappato per cercare di far perdere le sue tracce.

Come sta il figlio: ancora in prognosi riservata

Il figlio sopravvissuto alla strage è stato trasportato ieri sera in ospedale, dopo la strage che ha portato al delitto in cui ha perso la vita tutta la sua famiglia. Unico superstite, si trova ancora al policlinico Agostino Gemelli. Anche lui ha riportato lesioni da arma bianca: è arrivato nella struttura sanitaria con traumi diffusi, fra cui uno piuttosto importante al cranio. Si trova ancora in prognosi riservata.

Non è difficile immaginare che, non appena sarà possibile, gli inquirenti proveranno a raccogliere anche la sua testimonianza: come unico sopravvissuto alla strage, le sue parole potrebbero essere decisive.

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