Roma, intera famiglia sterminata: uccisi padre, madre e figlia di 5 anni. Assassino in fuga

In via Montiglio tre persone sono state uccise da una persona non ancora identificata: si tratterebbe di madre, padre e figlia piccola, sembra di cinque anni.

Tragedia a Roma in via Montiglio in zona Aurelio. Secondo le prime informazioni, un'intera famiglia sarebbe stata uccisa da una persona non ancora identificata che al momento è in fuga. Un ragazzo, anch'esso minore, è gravemente ferito ma non in pericolo di vita, attualmente si trova in ospedale. Dagli accertamenti effettuati, si tratterebbe del figlio più grande della coppia, e non sembra che abbia a che fare con gli omicidi. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il ragazzo sarebbe stato trovato ferito fuori casa, mentre i corpi della madre, del padre e della sorellina si trovavano all'interno dell'appartamento. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono state uccise con un'arma bianca.

Triplice omicidio a Casalotti: indaga la Squadra Mobile

Al momento le informazioni sono ancora parziali e frammentate e ulteriori certezze su cosa è accaduto arriveranno solo nelle prossime ore. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie di polizia e carabinieri. Gli omicidi sono avvenuti verso le 20.30/21. Le vittime, si apprende da fonti della Questura, non avevano precedenti penali. Il padre si chiamava Kamal e lavorava al supermercato Dem di Casal Selce: molte persone in zona lo conoscevano. Lui, la moglie e la figlia erano già morti all'arrivo dei soccorritori. Il figlio sopravvissuto, invece, sembra aver detto qualcosa a chi è corso ad aiutarlo: non è escluso che sappia chi è l'aggressore e abbia provato a comunicarlo.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il quartiere, con i residenti increduli per quanto accaduto. Talmente è efferato questo triplice omicidio che inizialmente alcuni hanno pensato a una notizia inventata. "Abitano vicino a me, è tutto vero", dice una donna. Un delitto brutale, che lasciato sconvolte e attonite le persone, soprattutto per la giovanissima età di una delle vittime: sembrerebbe infatti che la figlia della coppia avesse appena cinque anni.

Il killer in fuga

Sembrerebbe che il killer, di cui è ignota l'identità e il movente, sia in fuga. L'intera zona è blindata dalle forze dell'ordine, mentre sono in corso i rilievi per raccogliere prove utili per il caso. L'appartamento è stato sequestrato, mentre i corpi saranno trasferiti all'obitorio per l'esame del medico legale non appena saranno terminate le indagini nell'abitazione.

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