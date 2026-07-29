Cristiano Aprile ucciso a 12 anni a coltellate a Roma, dopo 40 anni un indagato: è un ex studente del padre

La Procura di Roma ripare il caso di Cristiano Aprile, il 12enne ucciso a coltellate a Montesacro nel 1987. Un ex studente del padre è indagato dopo 40 anni, la nuova ipotesi è che l’aggressore avrebbe avuto come obiettivo la madre della vittima.

Cristiano Aprile

Trascorsi circa 40 anni dall'omicidio di Cristiano Aprile, il caso è stato riaperto e c'è un nome iscritto nel registro degli indagati: si tratta dell'ex studente di suo padre, il professore Valerio Aprile, allievo che al tempo frequentava la scuola privata Pitagora e che sarebbe affetto da problemi psichiatrici. Quello conosciuto nella Capitale come delitto di Montesacro risale al 24 febbraio del 1987: il piccolo Cristiano, dodici anni, è stato ucciso a coltellate in via Levanna e il responsabile non è stato mai individuato.

La Procura della Repubblica di Roma con la pubblico ministero Alessandra D'Amore, indaga su un uomo di sessantaquattro anni, ventiquattrenne all'epoca dei fatti. Nella nuova inchiesta affidata alla Polizia di Stato, come riporta La Repubblica, l'indagato è già stato ascoltato. L'ipotesi è che il movente sarebbe di natura sessuale, ossia che il vero obiettivo dell'aggressore fosse la madre del bambino, Fiorella Baroncelli. L'ex studente oggi indagato era già stato sentito dopo il delitto, insieme ad altri coetanei, ma mai indagato.

Riaperto il caso di Cristiano Aprile

La riapertura del caso di Cristiano Aprile c'è stata dopo l'acquisizione del libro ‘Chi ha ucciso Cristiano Aprile? Il delitto di via Levanna', scritto da Igor Patruno, da parte della Procura. L'autore indica il nome del presunto responsabile e vengono citati anche due ex colleghi del padre di Cristiano, come possibili testimoni. Patruno è stato ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti e le indagini sono in corso, con il massimo riserbo.

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Il delitto di Montesacro

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 8.30 quando uno studente ha bussato alla porta di casa della famiglia del professor Aprile in via Levanna 35 in zona Montesacro. Nell'abitazione c'erano sua moglie, Fiorella Baroncelli, e i loro due figli Cristiano e Giada. Entrato nell'abitazione avrebbe legato la donna a una sedia, accoltellando Cristiano. Nel tentativo di soccorrere suo figlio Baroncelli è rimasta ferita insieme all'altra figlia.

Soccorse e trasportate con l'ambulanza in ospedale, tutte e due si sono salvate, mentre Cristiano purtroppo è morto, a causa dei numerosi fendenti, che gli hanno provocato ferite gravissime. Le prime indagini non hanno portato ad alcun risultato e si sono chiuse senza un colpevole. Poi nei giorni scorsi la svolta, con la riapertura del caso e un indagato. La nuova inchiesta è in corso, spetta agli investigatori vagliare la nuova pista e raccogliere elementi necessari, con tutte le difficoltà a causa del tempo trascorso dal delitto.