Strage di Casalotti, l’avvocato della famiglia sul killer: “È scappato dall’Italia, è passato troppo tempo”

Il killer della strage di Casalotti potrebbe essere scappato in Bangladesh. Il superstite e la famiglia delle vittime hanno nominato l’avvocato Fabrizio Gallo: “Chiederò che il ventenne venga ascoltato per la sua tutela”.

L'avvocato Fabrizio Gallo ha depositato in Procura la nomina come legale del ragazzo e della famiglia delle vittime della strage di Casalotti, come parte offesa e delle istanze. I famigliari temono che l'assassino quarantatreenne, essendo ancora a piede libero, possa uccidere Amir Hossain, il 20enne cittadino del Bangladesh unico superstite e testimone oculare. Gallo ha spiegato a Fanpage.it di avere intenzione di chiedere che il giovane venga ascoltato presto, in merito al triplice omicidio a colpi di mannaia del 25 giugno scorso a Roma, per cristallizzare la sua testimonianza. Ora il ragazzo ha molta paura di essere ucciso. Nel frattempo Amir, tramite il suo legale, ha chiesto alla Procura il nulla osta per le salme, per trasferirle in Bangladesh per i funerali.

L'avvocato Gallo: "Tutelare l'unico superstite, cristallizzare la testimonianza"

"Amir Hossain rischia la vita, perché l'autore dell'aggressione è ancora libero – spiega a Fanpage.it l'avvocato Gallo – ho chiesto agli inquirenti di ascoltarlo, come forma di tutela per lui. Vorrebbe parlare con i magistrati per fornire dettagli utili alla Procura ed essere messo sotto scorta, per vivere più serenamente per quanto possibile la sua vita, già profondamente sconvolta dalla perdita dei suoi cari". Il ventenne, tramite l'avvocato Gallo, ha chiesto alla Procura il dissequestro delle tre salme e anche della casa di famiglia, dove ha molti ricordi, e del telefonino dei genitori. L'intenzione è fare un funerale laico in Italia con amici, parenti e abitanti del quartiere che conoscevano la famiglia e di portare i tre feretri in Bangladesh, per salutarli con il loro rito.

L'assassino ricercato potrebbe essere fuggito in Bangladesh

L'avvocato Gallo rispetto all'ipotesi della fuga in Bangladesh di Shahadat Hossain, il quarantatreenne bengalese ricercato per il triplice omicidio, ha detto: "È passato troppo tempo per considerarlo a Roma, è riuscito a scappare. Inizialmente nascosto da qualcuno, potrebbero averlo aiutato a fuggire all'estero, forse proprio in Bangladesh".

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, che indagano sul caso, lo cercano da giugno scorso, tra le ipotesi formulate c'è anche la fuga in Bangladesh. Restano però varie le ipotesi formulate dagli inquirenti, non si esclude neppure la pista del suicidio. Le indagini sono ad oggi in corso e si mantiene il massimo riserbo.

La strage di Casalotti

Kamal Uddin, Jahan Momotaj e la piccola Arowa di otto anni sono stati trovati morti nell'appartamento in cui la famiglia viveva in via Montiglio, in zona Casalotti. Ad ucciderli sarebbe stato un amico di famiglia. Dai risultati degli esami autoptici sui tre corpi, è emerso che sono stati raggiunti da decine di colpi di mannaia e che i genitori avrebbero provato a difendersi. L'unico superstite riuscito a scappare dalla furia del killer, il figlio ventenne, è stato ritrovato ferito davanti all'ingresso dell'appartamento.