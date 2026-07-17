Torturano 22enne in un B&b di Roma: chi sono il cantante Solø e l’attrice Jenny Matai

Luigi Augusto Bellini, in arte Solø, e la sua compagna Xhensila Hoxha, in arte Jenny Matai, sono accusati di aver sequestrato, picchiato e torturato un ragazzo 22enne in un bed and breakfast a Roma.

Solø e Jenny Matai

Con particolare crudeltà, come sottolineato dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma Emanuela Attura, avrebbero attirato un amico 22enne in un bed and breakfast di Trastevere affittato per l'occasione, poi lo avrebbero picchiato, seviziato e umiliato per due ore. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari Luigi Augusto Bellini, cantante di 24 anni conosciuto con il nome d'arte di Solø, e la sua compagna Xhensila Hoxha, 28 anni, attrice, in arte Jenny Matai. All'origine dell'aggressione, studiata e prolungata, ci sarebbero motivazioni di carattere passionale.

Chi è Luigi Bellini, in arte Solø

Luigi Augusto Bellini è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Negli ultimi anni ha provato a farsi strada nel mondo della musica con il nome di Solø. Con il suo stile di trap romantico ha raccolto i primi successi nel 2024. Il suo brano Mancati ha raccolto quasi due milioni di ascolti su Spotify. Lo stesso anno collabora al singolo Fotoricordo con Luk3, giovanissima stella del programma televisivo di Canale 5 Amici. Con altri talenti del format di Maria De Filippi, Niveo e Plasma, firma i brani Ci penserò domani e Ombra, che rientrano nel suo primo e unico album Noi, tutto.

Nel 2025, invece, partecipa ad Area Sanremo, concorso per giovani cantanti diretto da Carlo Conti che mette in palio due posti per la categoria Nuove Proposte del successivo Festival della canzone italiana. Solø arriva fra i finalisti, ma a vincere sono Mazzariello e il trio composto da Blind, El Ma e Soniko.

Chi è Jenny Matai

La stessa misura cautelare è stata disposta per Jenny Matai, all’anagrafe Xhensila Hoxha. Di lei sappiamo che è un’attrice nata a Fier, in Albania, nel 1997. Ha studiato all’accademia YD Actors di Yvonne D’Abbraccio a Roma. Fra i film a cui ha partecipato ci sono La bellezza del gesto (2023) di Stefano Marini e Un tipo strano (2021) del francese Samuel Gratacap. Matai, però, negli ultimi anni si è dilettata anche nella musica incidendo quattro singoli.

La trappola e le sevizie nel bnb di Trastevere

I fatti contestati dalla procura risalgono al 14 ottobre 2025. Quella sera Jenny Matai avrebbe invitato il ragazzo di 22 anni in un b&b di vicolo del Bologna, a Trastevere, prenotato per l'occasione. L'intento dichiarato era quello di chiarire una situazione sentimentale che coinvolgeva lei, la vittima e Bellini. Nella camera della ragazza, il 22enne sarebbe stato convito a registrare un messaggio vocale in cui diceva che avrebbe voluto avere un rapporto con Matai. A quel punto l'attrice 28enne lo avrebbe inviato al suo compagno. Il messaggio sarebbe stato usato come pretesto per l'aggressione, che sarebbe stata preparata in precedenza.

Il cantante, insieme ad altri amici fra cui un ragazzo per cui è stato disposto l'obbligo di firma in caserma, sarebbe entrato nella stanza chiudendo la porta con il chiavistello. A quel punto sono scattate le violenze che procura e gip rubricano come tortura, uno dei primissimi casi in Italia in cui questo reato viene contestato a privati cittadini. Pugni, schiaffi, calci e anche colpi di catena sulla schiena. A questo si sono aggiunte le umiliazioni: oltre a insultarlo, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, gli avrebbero gettato della birra addosso per poi obbligarlo a pulire per terra. E poi ancora il furto dei pochi soldi che il ragazzo aveva nel portafogli, elemento che ha fatto aggiungere l'accusa di rapina aggravata. Dopo due ore di sevizie il giovane ha approfittato di una distrazione dei suoi aguzzini ed è riuscito a fuggire, chiedendo poi aiuto a una sua amica e al fratello. Ricoverato al Policlinico Gemelli, gli è stata diagnosticata la frattura dell'orbita sinistra e altre ferite per 30 giorni di prognosi, ma, ricordando anche altri casi del passato, questa storia avrebbe potuto avere un finale ancora peggiore.