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Un passeggero si sente male a bordo, Metro B rallentata: disagi fra Rebibbia e Laurentina

Per quasi un’ora il servizio della metro B e B1 di Roma è stato rallentato a causa del malore di un passeggero a bordo che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il traffico ora è ripreso con regolarità.