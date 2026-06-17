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Un passeggero si sente male a bordo, Metro B rallentata: disagi fra Rebibbia e Laurentina
Per quasi un’ora il servizio della metro B e B1 di Roma è stato rallentato a causa del malore di un passeggero a bordo che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il traffico ora è ripreso con regolarità.
Aggiornamento: a partire dalle 9.30 circa, il servizio di trasporti su metropolitana è ripreso in maniera regolare come riportato anche dal sito atac.roma.it.
Mattina difficile per i romani che usano la Metro B per andare a lavoro o spostarsi in città. Dalle 8.45 di mercoledì 17 giugno 2026 il servizio sulla linea blu della metropolitana di Roma è stato fortemente rallentato a causa del malore di un passeggero che ha richiesto che fosse fermato un convoglio, al fine di garantire i soccorsi. Come riporta il sito dell'Atac, il rallentamento ha interessato sia la B, fra Rebibbia e Laurentina in entrambe le direzioni, sia la B1, fra Ionio e Laurentina in entrambe le direzioni.