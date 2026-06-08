Roma, a giugno sfalci e potature su grandi strade: previste chiusure su Tangenziale, consolari e Muro Torto

Partono gli interventi di diserbo e manutenzione del verde sulle principali arterie della Capitale. Previsti cantieri e chiusure temporanee su Tangenziale, Foro Italico, Salaria e altre consolari.

Foto da Roma Capitale

In vista dell'estate Roma Capitale si mette all'opera per coordinare gli interventi di diserbo, sfalcio e decoro urbano su piante e erbacce sulle varie strade comunali. Negli scorsi giorni una task force, composta dai dipartimenti capitolini Ambiente e Lavori Pubblici, Ama, Anas, Polizia Locale e dagli uffici del Gabinetto del Sindaco, si è riunita in Campidoglio per definire un cronoprogramma che possa rendere meno difficoltosi possibili gli spostamenti alle romane e ai romani. Per eseguire gli interventi, infatti, sarà necessaria la chiusura temporanea di alcune fra le arterie più trafficate del territorio cittadino. Già iniziate le attività su via Aurelia e via Flaminia, a breve toccherà anche a Casilina, Tiberina e Braccianese. Infine saranno potate le alberature ai margini della Roma-Fiumicino, Tangenziale, via Ostiense, Salaria, Appia e le altre consolari.

Sfalci e potature a Roma, le date delle strade chiuse a giugno 2026

Le chiusure stradali, necessarie per svolgere i lavori in sicurezza, si alterneranno nel corso della seconda metà di giugno su alcune delle strade più trafficate di Roma e verranno effettuate di notte, per arrecare meno disagio a chi si sposta per lavoro.

La Tangenziale sarà chiusa per questi lavori il 15, 18 e 22 giugno. Per stabilire i giorni è stato considerato anche il calendario di eventi sportivi e concerti alla Stadio Olimpico e nell'area del Foro Italico. Tra il 15 e il 16 giugno, dalle 22 alle 6 del mattino, sarà chiusa via del Foro Italico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso fra Galleria Giovanni XXIII e via Salaria. Chi arriva da Circonvallazione Salaria dovrà quindi uscire dallo svincolo per via Salaria. Con gli stessi orari sarà chiusa anche Galleria Giovanni XIII in direzione di via del Foro Italico con divieto di transito in corrispondenza delle entrate di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani. Sempre il 15 saranno svolti lavori per la pulizia e la rimozione delle scritte al Muro Torto, con conseguente chiusura della via, e nella zona del Verano.

Nella notte fra il 18 e il 19 giugno, sarà chiusa la sopraelevata della Tangenziale Est tra viale Castrense e Largo Passamonti. Allo stesso modo sarà chiusa Circonvallazione Tiburtina: tra lo sbocco della Galleria e Largo Passamonti in direzione San Giovanni e tra Largo Passamonti e il ponte della ferrovia in direzione Salaria. Chiusure anche sul ponte che dalla Galleria Pittaluga conduce verso Circonvallazione Tiburtina, Galleria Nuova Circonvallazione Interna e di varie rampe d'accesso da circonvallazione Nomentana, via dei Monti Tiburtini, via Chiaromonte e via Portonaccio.

La notte fra il 22 e il 23 giugno sarà chiusa, invece, Circonvallazione Salaria su entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra via Nomentana e via Salaria. Il 21 giugno le attività interesseranno la Tangenziale Vecchia da piazza Bologna, mentre il 28 giugno gli interventi si sposteranno lungo via Panoramica (Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto), con conclusione prevista entro il primo pomeriggio in considerazione del concerto di Tiziano Ferro in programma allo Stadio Olimpico.

Gli altri lavori programmati

Nel corso delle chiusure programmate anche altri dipartimenti dovranno completare i propri interventi di competenza sulle varie strade. Il dipartimento Lavori Pubblici sarà impegnato nella disostruzione delle caditoie, nell’installazione di nuova cartellonistica e nel rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. Mentre il dipartimento Attività Produttive effettuerà la rimozione dei cartelli abusivi e il dipartimento Ambiente l’abbattimento di alberature secche.