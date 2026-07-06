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Tir si ribalta sulla Sora-Cassino e perde il carico: chiusa la strada del Frusinate in entrambe le direzioni

Incidente sulla Sora-Cassino: chiusa la strada in entrambe le direzioni dopo che un tir si è ribaltato e ha perso il carico.
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A cura di Beatrice Tominic
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Stava viaggiando lungo la strada stata 749 che collega Sora a Cassino quando si è ribaltato e ha perso il suo carico: è quanto accaduto nella mattina di oggi, lunedì 6 luglio 2026, a un tir. L'incidente è avvenuto in provincia di Frosinone, all'altezza di Cassino. Oltre a loro sul posto sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitato verso il conducente del mezzo pesante e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Cassino, dove si trova ancora adesso. Fortunatamente non sembra trovarsi in condizioni gravi.

Tir si ribalta in strada: chiusa la Sora-Cassino in entrambe le direzioni

L'incidente è avvenuto al chilometro 36000 della strada statale 749 Sora-Cassino, dove il camion si è ribaltato. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati, come anticipato, gli operatori di Anas e gli agenti della Forze dell'Ordine per gestire la sicurezza e la viabilità del tratto di strada interessato che è stato prontamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Come riporta il sito di Anas, le deviazioni suggerite riguardano, in direzione Cassino, l'uscita allo svincolo di Sant'Elia Fiumerapido e rientro nei pressi di Cassino Al km 37+300 della SS 749. Allo stesso modo,  in direzione Sora, viene suggerito il percorso inverso.

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La dinamica dell'incidente: tir occupa entrambe le carreggiate

L'incidente è avvenuto verso le ore 5.30 all'interno del territorio comunale di Cassino. Sul luogo del sinistro sono in corso i rilievi di rito. Non è ancora chiara quale sia la dinamica né cosa abbia portato l'autoarticolato a ribaltarsi.

Articolo in aggiornamento

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