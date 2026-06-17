Camion in fiamme sulla Pontina all’altezza di Pomezia, traffico bloccato in entrambe le direzioni

Un camion ha preso fuoco nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, sulla strada statale Pontina all’altezza di Pomezia Nord. Lunghe code anche sulla parallela via di Pratica.

Il camion in fiamme sulla Pontina (Foto da Facebook: Via Pontina S.S.148)

Paura sulla strada statale 148 Pontina nella tarda mattinata di mercoledì 17 giugno, dove un tir ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione sud, verso Latina. L'incendio è scoppiato all'altezza dello svincolo per Pomezia Nord e ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità di una delle arterie più trafficate del Lazio.

Il camion in fiamme sulla Pontina

Secondo le prime informazioni, il conducente sarebbe riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta a margine della carreggiata pochi istanti prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme. Il tir si è fermato a poca distanza da una stazione di servizio, circostanza che ha reso necessario un rapido intervento per evitare ulteriori rischi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Al momento non sono ancora state chiarite le cause che hanno provocato il rogo e saranno gli accertamenti a stabilire se all'origine ci sia stato un guasto meccanico o un'altra anomalia.

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La viabilità: bloccata la Pontina, traffico intenso anche su via di Pratica

Le conseguenze sul traffico sono pesanti ancora adesso. Nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code sulla Pontina, con rallentamenti e disagi sia in direzione Latina sia verso Roma. Le ripercussioni si sono estese anche alla viabilità secondaria della zona. Molti automobilisti hanno infatti cercato percorsi alternativi abbandonando la statale e riversandosi sulla parallela via di Pratica. Anche qui, però, il traffico è rapidamente aumentato fino a causare forti rallentamenti e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del normale.