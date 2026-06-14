Incidente sulla Colombo in direzione Ostia a Mezzocammino, due feriti: strada chiusa e traffico in tilt

Code chilometriche verso Ostia dopo un incidente sulla Colombo in questa domenica di sole: traffico in tilt. Due ragazzi feriti nello schianto.

Uno dei tratti di strada interessati.

Incidente in direzione Ostia nella prima mattina di oggi, domenica 14 giugno 2026: il sinistro si è verificato in via Cristoforo Colombo ed ha avuto ripercussioni immediate sul traffico già parecchio congestionato per il flusso di cittadini romani verso le spiagge del litorale laziale. Strada chiusa fra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia: sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'incidente sulla via Cristoforo Colombo

L'incidente è avvenuto nel tratto di strada compreso fra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia. Non è chiaro cosa sia successo, ma sembra che un'automobile, una Citroen Picasso, con a bordo due giovani di 21 e 23 anni si sia schiantata contro un guardrail per cause ancora in via di accertamento. L'impatto è stato violentissimo. Il sinistro si è verificato nella mattina di oggi, domenica 14 giugno 2026, sulla via Cristoforo Colombo. I due ragazzi sono rimasti gravemente feriti e prontamente trasportati negli ospedali Sant’Eugenio e Campus Bio-Medico.

Incidente sulla Colombo: l'arrivo dei soccorsi e la strada chiusa

In breve tempo sono arrivati sul posto i soccorritori: gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con pattuglie del IX Gruppo Eur. I soccorritori si sono precipitati verso le persone ferite, mentre gli agenti si sono subito occupati, oltre che dei rilievi di routine, di gestire la viabilità nel tratto interessato dall'incidente, deviando il flusso veicolare e mettendo in sicurezza la carreggiata. Non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro e il numero di mezzi coinvolti nell'incidente.

Chiusa via Cristoforo Colombo per incidente: code di traffico e strade alternative

Per permettere l'arrivo dei soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza del tratto in cui si è verificato l'incidente, è stata disposta la chiusura della Colombo dall'incrocio con via Mezzocammino e via di Malafede. La chiusura ha mandato il traffico in tilt: si registrano lunghe code già dal Grande Raccordo Anulare. A causa della chiusura, inoltre, sono state disposte anche le deviazioni delle linee bus che attraversano la zona, la 070 e la 709.

Il suggerimento è quello di utilizzare de percorsi alternativi per raggiungere il litorale romano, come la via del Mare o via Ostiense anche se, anche in questo caso, il traffico sta progressivamente aumentando anche nelle vie secondarie.

Articolo in aggiornamento