Autobus esce fuori strada e si schianta contro il cancello di un condominio: ferite due persone

Paura in via Cassia dove un autobus è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro al cancello di un condominio: ferite due persone.

L'incidente in via di San Godenzo.

Stava procedendo in zona Cassia quando è uscito fuori strada e si è schiantato contro il cancello di un condominio. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio 2026 a Roma, in zona Cassia, in via di San Godenzo a un autobus della linea 226 diretto da piazza Mancini verso Grottarossa. Paura a bordo e sul marciapiede: due persone sono rimaste ferite.

L'incidente a Roma in zona Cassia: bus esce fuori strada, due feriti

I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio 2026. L'autobus della linea 226 stava viaggiando verso Grottarossa da piazza Mancini, in zona Cassia, quando, mentre stava percorrendo via di San Godenzo, è uscito fuori strada e ha terminato il suo viaggio contro la cancellata di un condominio. L'incidente è avvenuto all'improvviso: l'autobus ha travolto otto auto in sosta prima di schiantarsi sul cancello di un palazzo. Dopo l'incidente sono due le persone rimaste ferite.

Come stanno le persone rimaste ferite nello scontro

Non appena avvenuto l'incidente è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia che hanno iniziato a svolgere i rilievi necessari e si sono occupati di gestire la viabilità della strada. Oltre a loro sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono immediatamente precipitati verso le persone ferite, immediatamente trasportate in ospedale d'urgenza.

Come stanno le persone ferite nell'incidente: trasferite d'urgenza in ospedale

Mentre l'autista dell'autobus uscito fuori strada veniva ascoltato dagli inquirenti e gli agenti della polizia locale stavano svolgendo i rilievi necessari e la messa in sicurezza della strada, mentre i colleghi chiudevano al traffico via di San Godenzo, i soccorritori hanno trasferito in ospedale le persone ferite. Una è stata medicata sul posto e non ha avuto bisogno di essere ricoverata. Ad avere la peggio, invece, l'altra che è stata trasportata d'urgenza in codice rosso dagli operatori dell'Ares 118 per accertamenti.