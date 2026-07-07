Autobus esce fuori strada a Formia: morto un passeggero, due feriti

Gravissimo incidente questa mattina a Formia, in zona Castellonorato Trivio. Per cause ancora da chiarire un autobus è uscito fuori strada: un passeggero è morto.

Tragedia questa mattina a Formia, in provincia di Latina. Un autobus di linea è uscito fuori strada a Castellonorato Trivio. Nell'incidente è morto un passeggero, mentre altri due sono rimasti feriti, sembra fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Formia per i rilievi del caso. Le cause del sinistro sono tuttora in corso di accertamento.

La tragedia è avvenuta prima delle sette del mattino sulla SP113 a Formia. Secondo quanto emerso, l'autobus di linea, che in quel momento aveva tre persone a bordo, è finito fuori strada per cause ancora da chiarire, andando oltre un muretto e finendo ribaltato in mezzo a un terreno. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Formia, sono arrivati anche i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri e l'autista dal mezzo.

Cosa sia accaduto al momento non è chiaro. Tra le ipotesi anche un malore da parte dell'autista, che per questo potrebbe aver perso il controllo del mezzo, non riuscendo più a mantenere la strada. Si tratta chiaramente di ipotesi che ora sono al vaglio degli inquirenti e che dovranno essere verificate nelle prossime ore. Saranno ascoltati due passeggeri sopravvissuti, oltre ovviamente all'autista dell'autobus di linea. Per la persona deceduta purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la vittima era già priva di vita. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, purtroppo ogni intervento si è rivelato inutile.

Sul caso, come da prassi, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Eventuali responsabilità sono ora al vaglio degli inquirenti, al momento impegnati nei rilievi, che ora dovranno accertare cosa è accaduto per fare luce sulla vicenda.