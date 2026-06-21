Si chiamava Giuseppe Rubini l’automobilista morto in un incidente sulla Cimina: Pino è uscito fuori strada

Lutto a Vetralla per la morte di Giuseppe Rubini, il 62enne dipendente di Talete Spa, morto nell’incidente sulla Cimina venerdì scorso. Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada.

Giuseppe Rubini

Si chiamava Giuseppe Rubini, detto Pino, e aveva sessantadue anni l'automobilista uscito fuori strada lungo via Cimina nel territorio di Ronciglione. Il sinistro è avvenuto in provincia di Viterbo, nella tarda mattinata di venerdì scorso 19 giugno. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta attorno alla famiglia, in attesa che la Procura conceda il nulla osta alla salma per i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Il corpo di Rubini si trova all'obitorio dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, a disposizione dell'Autorità giuziaria, che valuterà l'autopsia.

I messaggi d'addio per Giuseppe Rubini

Giuseppe Rubini aveva sessantadue anni, viveva a Vetralla nel Viterbese ed era originario della Puglia. Rubini lavorava alla Talete Spa, gestore del servizio idrico Ato 1 Lazio Nord-Viterbo. I colleghi hanno scritto un messaggio per salutarlo: "Ci sono notizie che costituiscono un prima e un dopo. La famiglia di Talete piange la scomparsa del caro collega Giuseppe Rubini, per tutti noi semplicemente e affettuosamente Pino.​

Un uomo di profonda umanità e bontà, che ha lasciato il senso di qualcosa di buono nel mondo.​ Siamo tutti profondamente costernati per questa dolorosa perdita. In questo momento di grande sofferenza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze".

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L'incidente in cui è morto Giuseppe Rubini

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Rubini era alla guida della sua auto e stava transitando lungo via Cimina quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito fuori strada. Forse è stato colto da un malore improvviso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo coinvolto in un incidente stradale, le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori purtroppo non hanno potuto fare altro che constarne il decesso, sopraggiunto sul posto a causa dei gravi traumi e delle ferite. Presenti i carabinieri per i rilievi scientifici, che hanno messo in sicurezza la strada. Al momento pare si sia trattato di un incidente autonomo, non sembrano coinvolti altri veicoli.