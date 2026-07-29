È Michele Ambrosi il 39enne di Anagni morto in un incidente con la bici in Puglia

Il 39enne morto in un incidente in provincia di Taranto si chiamava Michele Ambrosi ed era originario di Anagni. Il decesso dopo un incidente in bici, accertamenti sulla dinamica.

Michele Ambrosi

Si chiamava Michele Ambrosi, il trentanovenne morto in un incidente stradale a Capomarino di Maruggio in provincia di Taranto, in Puglia venerdì scorso 24 luglio. Un veicolo lo ha travolto mentre era in bicicletta. Michele era originario di Anagni nel Frusinate, al momento dei drammatici fatti nei quali ha perso la vita era in vacanza con la sua famiglia. Il decesso è sopraggiunto ieri, martedì 28 luglio, a distanza di quattro giorni dall'incidente, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Marianna Giannizzi di Manduria, dov'è arrivato in codizioni gravissime. Terminate le verifiche, la salma riceverà il nulla osta per i funerali.

I messaggi d'addio a Michele Ambrosi

Lutto ad Anagni per la scomparsa improvvisa del trentanovenne, che lavorava come informatico per un'azienda del posto ed era un appassionato di sport. Tanti i messaggi d'addio comparsi sui social network, tra i quali quello del sindaco Daniele Natalia: "Ci sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere. La tragica scomparsa di Michele lascia un dolore profondo in tutta la nostra comunità e colpisce anche me sul piano personale" scrive su Facebook il primo cittadino.

"Con il padre di Michele, Carlo, ho condiviso gli anni dei miei primi passi nella professione forense, quando iniziai la mia attività di avvocato e lui era cancelliere presso il Tribunale, ricevendo competenza e umanità. Il destino ci mette davanti a una prova durissima. Alla famiglia Ambrosi, alla moglie Rita, e a tutti coloro che hanno voluto bene a Michele rivolgo, a nome mio e dell'intera città di Anagni, il più sincero e affettuoso abbraccio. Ciao Michele. Che la terra ti sia lieve".

L'incidente in bici in cui è morto Michele Ambrosi

Sull'incidente in bici nel quale è morto Michele Ambrosi indagano le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e hanno ascoltato alcune persone. Secondo quanto ricostruito finora era mattina e il trentanovenne si trovava in sella alla bici, quando è rimasto coinvolto in un incidente. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Il quadro clinico del paziente è progressivamente peggiorato, fino al decesso, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.