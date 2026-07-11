Auto travolge e uccide un 41enne in bicicletta, Luciano Fuoco era in vacanza con la sua famiglia

Luciano Fuoco è morto in un incidente tra la sua bici e un’auto in Abruzzo. Era un operaio a Piedimonte San Germano e viveva a San Vittore del Lazio.

Luciano Fuoco

È un operaio dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano Luciano Fuoco, quarantuno anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a San Salvo Marina in Abruzzo. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 10 luglio, in via Magellano. Fuoco era in vacanza con la sua famiglia. Ad essere coinvolti nell'incidente sono la sua bici e un'auto. Il quarantunenne era originario di San Pietro Infine, nell'Alto Casertano, ma viveva a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone.

Un'auto ha travolto la bici di Luciano

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era mattina, Fuoco era a bordo di una bicicletta. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Volkswagen Up, lo ha travolto all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo. L'impatto è stato violento e il quarantunenne, sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri prima di finire sull'asfalto.

Il decesso sul luogo dell'incidente

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un ciclista, le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le ferite e i traumi gravissimi.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestito la viabilità. Al vaglio eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida della macchina, che potrebbe essere indagato per omicidio stradale. L'automobilista, come da prassi, è stato sottoposto agli esami di rito. Sul posto hanno lavorato anche i carabinieri e i vigili del fuoco.