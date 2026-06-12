Incidente in via della Cecchignola, auto precipita in una scarpata: feriti tre ragazzi

I vigili del fuoco stanotte hanno soccorso tre ragazzi, precipitati con l’auto in una scarpata al lato di via della Cecchignola a Roma. Tutti e tre feriti, sono stati trasportati in ospedale.

I vigili del fuoco sull’incidente in via della Cecchignola

Tre ragazzi feriti è il bilancio di un incidente stradale in via della Cecchignola a Roma avvenuto nella notte di oggi, venerdì 12 luglio. L'auto a bordo della quale viaggiavano è precipitata in una scarpata. Per recuperare i giovani dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Tutti e tre i ragazzi hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati in ospedale.

L'auto è precipitata per cinque metri

Secondo quanto appreso finora al momento del sinistro era circa mezzanotte e mezza. I tre ragazzi viaggiavano a bordo di un'auto lungo via della Cecchignola, nel IX Municipio. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento la macchina ha sbandato ed è uscita fuoristrada, precipitando per circa cinque metri all'interno di una scarpata al lato della carreggiata e si è ribaltata.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo della segnalazione la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra dell’Eur 11/A e l'autoscala AS/11.

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Un ragazzo estratto dalle lamiere

I vigili del fuoco con la barella durante le operazioni di recupero

I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di recupero e soccorso, calandosi all'interno della scarpata. Due dei ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario arrivato in ambulanza, mentre il terzo, rimasto all’interno dell’auto completamente capovolta, ed è stato estratto dai vigili del fuoco.

Il giovane è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con l'autoscala, che ha consentito il trasporto fino alla strada. Poi i vigili del fuoco lo hanno affidato al personale sanitario per le cure del caso. Tutti e tre i ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Presenti sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.