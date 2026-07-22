Terribile incidente a Roma Nord, auto contro guardrail: conducente estratto dalle lamiere, è grave

Auto si schianta contro il guardrail a Roma: grave il giovane alla guida, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale in codice rosso.

L'incidente a Roma Nord di questa notte

Un terribile incidente si è verificato nella notte nel quadrare nord della capitale, fra Fidene e Vigne Nuove, fra il Viadotto Gronchi e il Viadotto Saragat. Un'automobile si è schiantata contro il guardrail per cause ancora da accertare. L'impatto e stato violentissimo. Il sinistro è avvenuto verso le ore 4 della mattina di oggi, mercoledì 22 Luglio 2026. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la persona che si trovava alla guida dalle lamiere dell'abitacolo. Oltre a loro, sono giunti anche i soccorritori del 118 che le hanno prestato le prime cure.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente

Non appena scattato l'allarme si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente, fra i quartieri di Fidene e Vigne Nuove, fra viadotti intitolati a Gronchi e Saragat, non appena ricevuta la segnalazione dello scontro la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato la squadra 6/A del vicino distaccamento Nomentano. Oltre a loro sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 e gli agenti delle forze dell'ordine che hanno iniziato a svolgere i rilievi del caso.

Incidente a Roma Nord, auto si schianta contro il guardrail

Non appena arrivati luogo in cui si è verificato il violento scontro dell'auto contro il guardrail, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il giovane che si trovava al volate del veicolo. Il conducente era rimasto incastrato all'interno dell‘abitacolo dopo lo schianto. Oltre ai vigili del fuoco sono giunti sul posto anche le Forze dell'Ordine, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Come sta il ragazzo alla guida dell'auto: estratto dalle lamiere, è grave

Non appena estratto dalla lamiere dell'automobile, il giovane è stato affidato immediatamente alle cure degli operatori del personale sanitario del 118 arrivati per prestare soccorso. Sono stato proprio loro a caricare il giovane ferito a bordo dell'ambulanza e a trasportarlo in ospedale d'urgenza. Si trova in condizioni gravi: una volta arrivato nella struttura sanitaria, le ferite riportate sono state valutate con il codice rosso.