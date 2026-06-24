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Ciclista investito a Viterbo, è grave: caccia al conducente dell’auto pirata, è fuggito

Un uomo sulla quarantina è stato travolto da un’auto mentre pedalava su viale Trento a Viterbo. Il conducente è fuggito senza soccorrerlo. Indaga la polizia.
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A cura di Francesco Esposito
Viale Trento a Viterbo (Foto da Google Maps)
Viale Trento a Viterbo (Foto da Google Maps)

Grave incidente nella mattina a Viterbo, dove un ciclista è stato travolto da un'auto che poi è fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto intorno alle 8.30 di oggi, martedì 24 giugno, lungo viale Trento. L'uomo, di circa 40 anni d'età, è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia è al lavoro per rintracciare il responsabile.

L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava pedalando in direzione di Porta Fiorentina quando è stato investito da un'automobile. L'impatto è stato particolarmente violento e lo ha scaraventato sull'asfalto, provocandogli una grave ferita alla testa. Subito dopo l'incidente il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi. Alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di aver visto una vettura di colore bianco, elemento che potrebbe rivelarsi utile per identificare il responsabile.

Il ciclista ricoverato in codice rosso all'ospedale di Viterbo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Presenti anche diverse pattuglie della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento.

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Le indagini sono ora concentrate sull'identificazione dell'automobilista fuggito. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di individuare il veicolo coinvolto e risalire al conducente.

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