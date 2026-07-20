Paura a Viterbo, crolla il solaio di una casa: ferito gravemente bimbo di 9 anni, elitrasportato a Roma

L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno di oggi in via Cassia Sud, a Viterbo. Il crollo ha coinvolto la famiglia che viveva al suo interno: il più grave è un bimbo di 9 anni.

Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni elitrasportato d'urgenza a Roma, al policlinico Gemelli.

Il crollo del solaio a Viterbo

I fatti, come anticipato, si sono verificati verso mezzogiorno di oggi, lunedì 20 luglio 2026. Il crollo ha interessato il solaio di una casa indipendente strutturata su piano terra e primo piano. Nell'abitazione viveva una coppia di 66 e 59 insieme al figlio e alla sua famiglia: si tratta di una coppia composta da genitori di 39 e 37 anni e tre figli. Al momento del crollo, erano tutti presenti tranne uno dei bambini, un bimbo di 8 anni.

Tutti gli occupanti dell'abitazione sono rimasti coinvolti nel crollo della tarda mattinata di oggi. Ad avere la peggio, però, è stato uno dei tre bambini, un bimbo di 9 anni, rimasto ferito gravemente.

L'intervento dei vigili del fuoco

I primi ad arrivare sul posto dopo aver ricevuto la chiamata d'allarme sono stati i vigili del fuoco della sede centrale di Viterbo che hanno raggiunto immediatamente il luogo della segnalazione. Una volta raggiunto il posto, i pompieri hanno trovato gli occupanti dell'abitazione già fuori: sono riusciti a liberarsi da soli dalle macerie. A quel punto i vigili del fuoco li hanno aiutati e poi hanno supportato il resto dei soccorritori in arrivo durante le operazioni di soccorso: poco dopo sono arrivati, infatti, sul luogo il personale del 118, operatori della Croce Rossa e gli agenti della Polizia di Stato.

Come sta il bimbo di 9 anni rimasto ferito nel crollo: elitrasportato a Roma

Tutte le persone che si trovava all'interno dell'abitazione al momento del crollo sono state portate d'urgenza in ospedale dagli operatori del pronto soccorso del personale sanitario del 118. Ad avere la peggio, però, il bambino di 9 anni: per lui, viste le gravi condizioni in cui si trovava il ragazzino, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso che, arrivato sul luogo dell'incidente, ha caricato a bordo il ragazzino. L'eliambulanza si è poi rialzata e ha elitrasportato il ragazzino verso Roma, accolto al policlinico Agostino Gemelli.