Mentana (Roma), 8 intossicati da esalazioni di cloro in piscina, grave bimbo di 5 anni: 50 bagnanti evacuati

Otto persone intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina a Mentana, tra loro 5 bimbi, uno è grave. I pompieri evacuano 50 bagnanti.

I vigili del fuoco intervenuti al Circolo Sportivo di Mentana (Roma)

Otto persone intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina del Circolo Sportivo di Mentana, nella Città Metropolitana di Roma. Tra questi 5 bambini, dei quali uno di 5 anni grave, trasportato in codice rosso in ospedale. I vigili del fuoco hanno dovuto evacuare circa 50 bagnanti che si trovavano sul posto. L'episodio è accaduto alle ore 15,30 di oggi, domenica 19 luglio. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Montelibretti (5/A). Presenti anche 4 ambulanze, 3 auto mediche, 3 pattuglie dei carabinieri di Mentana.

Intossicati dalle esalazioni di cloro in piscina, 8 intossicati

Giunti sul posto, i soccorritori hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro nei pressi della piscina. A seguito dell'accaduto diversi bagnati tra cui alcuni bambini hanno cominciato ad accusare sintomi e malori probabilmente dovuti all'inalazione di cloro. In via precauzionale sono stati fatti evacuare le circa 50 persone presenti. Tra questi un bambino di anni 5 che è risultato quello in peggiori condizioni. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Intossicate anche altre sette persone, tra le quali 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Questi ultimi tutti trasportati in codice giallo presso i Pronto Soccorso di altri ospedali. Il circolo sportivo è stato chiuso temporaneamente. I carabinieri che hanno in carico le indagini stanno eseguendo i rilievi, con l'ausilio dei vigili del fuoco, per capire cosa possa essere accaduto ed accertare la provenienza delle esalazioni di cloro. Anche oggi in Lazio c'erano molto caldo e afa, a causa delle forti ondate di calore che hanno colpito la regione.