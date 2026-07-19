Mentana (Roma), 8 intossicati da esalazioni di cloro in piscina, grave bimbo di 5 anni: 50 bagnanti evacuati
Otto persone intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina del Circolo Sportivo di Mentana, nella Città Metropolitana di Roma. Tra questi 5 bambini, dei quali uno di 5 anni grave, trasportato in codice rosso in ospedale. I vigili del fuoco hanno dovuto evacuare circa 50 bagnanti che si trovavano sul posto. L'episodio è accaduto alle ore 15,30 di oggi, domenica 19 luglio. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato la squadra di Montelibretti (5/A). Presenti anche 4 ambulanze, 3 auto mediche, 3 pattuglie dei carabinieri di Mentana.
Intossicati dalle esalazioni di cloro in piscina, 8 intossicati
Giunti sul posto, i soccorritori hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro nei pressi della piscina. A seguito dell'accaduto diversi bagnati tra cui alcuni bambini hanno cominciato ad accusare sintomi e malori probabilmente dovuti all'inalazione di cloro. In via precauzionale sono stati fatti evacuare le circa 50 persone presenti. Tra questi un bambino di anni 5 che è risultato quello in peggiori condizioni. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Andrea di Roma.
Intossicate anche altre sette persone, tra le quali 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Questi ultimi tutti trasportati in codice giallo presso i Pronto Soccorso di altri ospedali. Il circolo sportivo è stato chiuso temporaneamente. I carabinieri che hanno in carico le indagini stanno eseguendo i rilievi, con l'ausilio dei vigili del fuoco, per capire cosa possa essere accaduto ed accertare la provenienza delle esalazioni di cloro. Anche oggi in Lazio c'erano molto caldo e afa, a causa delle forti ondate di calore che hanno colpito la regione.