Paura a Roma, si rompe la grata e precipita giù per 5 metri: grave una 60enne, tragedia sfiorata a Bastogi

Tragedia sfiorata a Bastogi, a Roma, dove una donna di 60 anni è caduta dopo la rottura delle grate. Si trova in ospedale, in condizioni gravi.

La grata che si è staccata facendo precipitare la donna di 60 anni.

Paura per una donna di 60 anni circa nella serata di oggi, domenica 19 luglio 2026, nel quartiere di Bastogi, come appreso da Fanpaga.it. La donna stava camminando quando, percorrendo un tratto sopra delle grate come mostra la foto in alto, la grata stessa si è staccata, facendola precipitare giù. Dopo il volo di 5 metri, non le è stato possibile riuscire a tornare in superfici. E l'allarme è scattato immediatamente.

Il volo di 5 metri dopo la rottura della grata a Bastogi

L'allarme, come appreso da Fanpage.it, è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati per primi i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre la donna dal punto in cui era finita, passando dai garage. Dopo il volo di 5 metri ha riportato ferite gravi. Una volta estratta la donna, i pompieri hanno iniziato a mettere in sicurezza la zona, transennando con nastro bianco rosso il perimetro del punto in cui adesso, come mostra l'immagine in apertura, non è più presente la grata.

Il punto in cui la grata si è staccata facendo precipitare la donna per 5 metri.

Cade per 5 metri per una grata rotta, come sta la sessantenne: fratture multiple

Oltre ai vigili del fuoco, sono presto arrivati anche i carabinieri e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la donna. I vigili del fuoco l'hanno affidata prontamente alle cure del personale sanitario. La donna è stata presa in carico dai soccorritori che le hanno prestato le prime cure necessarie e poi l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale, al vicino policlinico Agostino Gemelli di Roma. La sessantenne si trova ancora nella struttura sanitaria: ha riportato fratture multiple su tutto il corpo.

Aurelio in Comune: "Episodio gravissimo: chi vive a Bastogi non può essere abbandonato"

Il gravissimo episodio ha scatenato immediatamente la reazione di Maristella Urru, consigliera del XIII Municipio, che è accorsa sul posto non appena appreso dei fatti. "A Bastogi una persona è precipitata per circa cinque metri attraverso una grata, riportando gravi lesioni e fratture. La mancanza di illuminazione pubblica e la mancata manutenzione del verde hanno contribuito a creare le condizioni di questo gravissimo episodio", precisa la consigliera a Fanpage.it.

"Gli indirizzi approvati dall’Assemblea capitolina devono essere attuati immediatamente, a partire dall’apertura del tavolo permanente con cittadini e associazioni che Comune e Municipio continuano colpevolmente a ignorare. Chi vive a Bastogi non può più essere lasciato solo e reso invisibile alle istituzioni", conclude poi.