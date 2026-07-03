Ricerche del marito della ministra Roccella: sonar speciali per perlustrare il fondo del lago di Vico

Sonar in grado di andare in profondità, droni per le perlustrazioni aeree. E continuano ad arrivare i sommozzatori da tutta Italia: le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, continuano.

Le ricerche in corso. A destra la ministra Roccella e il marito disperso, Luigi Cavallari.

È trascorsa quasi una settimana da quando il marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, è finito nelle acque del lago di Vico e non è più riemerso. Dallo scorso sabato, 27 giugno, le ricerche continuano senza sosta per cercare di rintracciarlo. Nei giorni scorsi sono arrivate squadre di sommozzatori da tutta Italia, in particolare, oltre che da tutta la regione Lazio, anche da Calabria, Lombardia e Sardegna. Sul posto restano i vigili del fuoco e i carabinieri, arrivati sulle sponde del lago del Viterbese anche con i nuclei speciali, come quello speleo-alpino-fluviale e quello di sommozzatori.

Dopo la prima fase, quella visiva, è iniziata quella strumentale, in cui vengono utilizzati dispositivi in grado di raggiungere posti difficilmente visibili a occhio nudo. In particolare nelle ultime ore, ai droni che continuano a sorvolare il lago di Vico, si sono aggiunti sonar in grado di andare in profondità e di perlustrare il fondo del lago, profondo quasi 50 metri. Difficile continuare le ricerche, vista la capienza dello specchio d'acqua della Tuscia: le ricerche a occhio nudo si sono fermate a circa 15 metri di profondità.

A sinistra Luigi Cavallari, a destra la ministra Roccella.

Si tuffa nel lago e non riemerge: disperso il marito della ministra Roccella

L'allarme è scattato una settimana fa, sabato 27 giugno, quando la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Eugenia Roccella si trovava con il marito Luigi Cavallari in barca, per una gita nel lago di Vico. L'uomo, 84 anni di cui 50 trascorsi al fianco della moglie, è finito in acqua. E non è più tornato in superficie. Non è escluso che possa aver avvertito un malore, forse causato dallo shock termico. A far scattare l'allarme è stata la stessa ministra. In breve tempo sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno fatto scattare immediatamente le ricerche.

Nonostante il momento difficile che sta affrontando, la ministra Roccella nei giorni scorsi ha dovuto far fronte anche alla comparsa di diversi messaggi d'odio online indirizzati a lei. "Fa rabbrividire leggere questi commenti inumani", è stata la reazione della premier Giorgia Meloni la quale, non appena appresa la notizia, aveva parlato di "ore dolorose".

Le ricerche in corso nel lago di Vico.

Le ricerche di Luigi Cavallari proseguono senza sosta da una settimana

Dopo le prime ore, la situazione sembra peggiorare progressivamente: la visibilità delle acque del lago è davvero molto scarsa e sicuramente non ha aiutato il maltempo che si è abbattuto sulla regione Lazio, soprattutto nella zona della Tuscia, nei giorni scorsi.

Nonostante questo, però, le ricerche non si sono mai interrotte, neanche nelle ore notturne. A raggiungere il lago di Vico, i sommozzatori e i soccorritori acquatici non soltanto dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma anche della polizia di Stato e della Guardia di Finanza.