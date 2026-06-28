Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche tutta la notte, ancora nessuna traccia

Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Rocella, disperso da ieri nel lago di Vico. Al momento del professore, che aveva accusato un malore, nessuna traccia.

Sono ore di profonda apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, mentre da Firenze e Napoli sono arrivate squadre di sommozzatori con un'attrezzatura specializzata per la ricerca in acqua con scarsa visibilità. Al momento dell'uomo, scomparso ieri intorno alle 17, purtroppo nessuna traccia. "Le ricerche continueranno senza sosta per tutta la notte – aveva spiegato il vicario del Prefetto Nino Andrea Caputo -. Dopo una prima fase effettuata a ‘vista' che non ha prodotto risultati, ora si passerà al sistema strumentale più idoneo che sarà scelto dai vigili del fuoco in base alle caratteristiche del lago".

L'incidente alle 17 di venerdì 27 giugno

L'incidente è avvenuto sabato 27 giugno, intorno alle 17. Secondo le prime informazioni, Cavallari si trovava a bordo di un'imbarcazione insieme a Roccella quando si è tuffato per trovare un po' di refrigerio. Inizialmente riemerso, ha detto di non sentirsi bene, ma chi era a bordo non è riuscito a raggiungerlo in tempo. Da lì, di Cavallari, nessuna traccia. A dare l'allarme è stata proprio la ministra: la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con l'arrivo dei carabinieri di Ronciglione e i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo. Le prime ricerche dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che si sono lanciato nel lago direttamente dall'elicottero, non hanno dato esito positivo. Nella notte le ricerche sono proseguite anche con mezzi meccanici, e andranno avanti anche nella giornata di oggi. La ministra, dopo l'incidente, è stata accompagnata nell'abitazione viterbese.

Le ricerche anche con mezzi meccanici

A rendere le ricerche complicate, la scarsa visibilità delle acque del lago e la presenza di vegetazione, che rende tutto molto complesso. Per questo, oltre alla ricerca a vista, i sommozzatori hanno impiegato mezzi meccanici, in modo da scandagliare palmo a palmo tutto il fondale. La speranza è che le ricerche possano dare esito positivo nella giornata di oggi: per questo si stanno facendo arrivare reparti con attrezzatura specializzata da altre regioni.

Meloni: "Ore dolorose"

Tantissime le persone che hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla ministra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di "ore dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di Governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia". "Sto seguendo con profonda apprensione le notizie che giungono dal lago di Vico – le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto -. Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alla Ministra Eugenia Roccella e alla sua famiglia in queste ore di angoscia, con l'auspicio che le ricerche possano avere un esito positivo. Un pensiero di gratitudine va anche a tutti i soccorritori impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca".