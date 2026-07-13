Trivella colpisce un treno in corsa a Roma: circolazione sospesa da stamattina, tragedia sfiorata a Vigna Clara

Tragedia sfiorata a Roma, in zona Vigna Clara, verso le 10.30 di oggi quando una trivella avrebbe colpito un treno in corsa.

Circolazione ancora sospesa dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 13 luglio 2026, verso le 10.40, a Vigna Clara dove un treno in transito è stato colpito da una trivella che, impegnata in alcuni sondaggi sotterranei, ha perforato una galleria. A bordo del treno che effettuava la corsa Roma San Pietro-Vigna Clara, oltre al macchinista, si trovavano cinque persone: fortunatamente, però, non si è registrato alcun ferito. Ma sarebbe potuta andare peggio.

L'incidente a Vigna Clara: trivella colpisce un treno

Non appena scattato l'allarme, dopo le 10.4o di oggi, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della PolFer e il personale sanitario del 118. Il treno, a seguito del colpo, si è fermato all'altezza dell'area verde via Stefano Jacini, a circa 50 metri dalla stazione di Vigna Clara e la circolazione è stata immediatamente interrotta per permettere la rimozione del materiale e il ripristino dell'infrastruttura danneggiata: la circolazione risulta essere sospesa ancora adesso, dopo ore dai fatti.

Incidente Vigna Clara: attive navette sostitutive

A seguito dell'accaduto, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus. "La circolazione permane sospesa a Vigna Clara per il danneggiamento dell'infrastruttura non dipendente da RFI – si legge in una nota diramata dalla società – I treni Regionali possono subire cancellazioni secondo il seguente programma. Attive corse con bus".

Casu (Pd): "Tragedia sfiorata, governo riferisca subito"

Non appena appreso dei fatti, il deputato del Partito Democratico Andrea Casu ha diramato una nota, annunciando la volontà di presentare un'interrogazione al Ministro: "Quanto accaduto questa mattina è un episodio gravissimo – scrive – Solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti. Presenterò un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto e che il Governo riferisca su come sia stato possibile che lavori eseguiti al di sopra della sede ferroviaria abbiano potuto interferire con la circolazione dei treni, mettendo a rischio la sicurezza di passeggeri e lavoratori". Poi ha precisato: "Desidero ringraziare il personale ferroviario, i macchinisti, la Polfer, i Vigili del Fuoco, i tecnici di RFI e tutti gli operatori intervenuti che hanno gestito l’emergenza, adesso è fondamentale accertare se tutte le procedure previste siano state rispettate e verificare quali misure saranno adottate affinché un episodio di questa gravità non possa mai più ripetersi".