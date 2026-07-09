Incendio in un appartamento a Roma: vigili del fuoco salvano tre persone, tragedia sfiorata a Testaccio

Incendio questo pomeriggio a Roma, a Testaccio, dove un incendio è divampato da un appartamento: danni alle abitazioni vicine.

L'incendio a Testaccio.

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Roma, nella zona di Testaccio, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento di via Giovanni Battista Bodoni al civico 96. A prendere fuoco, nel primo pomeriggio, un'abitazione che si trova al secondo piano in una palazzina di cinque. I danni riportati alla casa interessata dalle fiamme e a quelle vicine sono state ingenti. Hanno rischiato di avere la peggio, invece, tre persone che si trovavano all'interno: tragedia evitata.

L'incendio a Roma: tragedia sfiorata

L'allarme per il rogo in via Giovanni Battista Bodoni è scattato nelle prime ore del pomeriggio. Dopo la segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente inviato diverse squadre sul posto. Una volta raggiunto il luogo dell'incendio, le squadre 7A, 1A,AS1,TA6, 1C e 1B si sono recate al secondo piano dove, in una palazzina di cinque, era già alte le fiamme. Danni da fumo, come mostra la foto in apertura che si trova a sinistra, sono arrivati anche al piano di sopra. Come hanno fatto sapere i vigili del fuoco, restano interdetti almeno per il momento anche gli appartamenti adiacenti, almeno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tre persone tratte in salvo

La paura è stata soprattutto per le tre persone che si trovavano sul luogo in cui è divampato l'incendio. Una volta arrivati nel palazzo, i vigili del fuoco le hanno aiutate immediatamente e le hanno guidate verso uno spazio in cui potessero trovarsi al sicuro. Eliminato il pericolo per le tre persone, i pompieri sono riusciti ad assicurarle agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono occupati di loro, prestando le prime cure e riservare loro i primi controlli.