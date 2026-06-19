Incendio nel centro sportivo Aquaniene a Roma: evacuate 200 persone per il fumo

Del fumo, che si è sprigionato nel locale tecnico del centro sportivo Aquaniene a Roma Nord, ha richiesto l’evacuazione di circa 200 persone. Stamattina è divampato un incendio.

Dalla pagina Facebook del centro sportivo Aquaniene

Un incendio è divampato nel centro sportivo Aquaniene in viale della Moschea in zona Roma Nord. Il rogo si è sprigionato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno. I soccorritori hanno evacuato 200 persone dalla struttura, tra clienti e personale, per ragioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati.

Le fiamme nel locale tecnico

Le fiamme sono parite poco prima delle 13.40. Hanno interessato nello specifico il locale tecnico dell'impianto sportivo all'altezza del civico 130. Improvvisamente infatti è divampato un incendio, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Si è sprigionato anche del fumo, che ha reso necessaria in via precauzionale, l'evacuazione dell'edificio.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un incendio nel centro sportivo Aquaniene, sul posto è giunta la squadra 9/A del distaccamento di Prati. I pompieri si sono occupati di far uscire clienti e personale dall'impianto, e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Terminato l'intervento, è stata fatta la conta dei danni.

A Castel Porziano evacuate alcune case per un incendio

Un incendio ha reso necessaria l'evacuazione di alcune case a Castel Porziano. Le fiamme hanno bruciato delle sterpaglie in via del Lido di Castel Porizano, all'altezza del civico 62, e si sono propagate velocemente. Sul posto è giunto un dispiegamento di vigili del fuoco e protezione civile, che hanno lavorato nel tentativo di domare il rogo.