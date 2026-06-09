Incendio in un appartamento di Tivoli: i vigili del fuoco salvano una donna, trasportata in ospedale

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento a Tivoli. Una donna è finita in ospedale, mentre il marito sta bene. Presenti vigili del fuoco e carabinieri.

I vigili del fuoco durante le operazioni a Tivoli

Una donna è finita in ospedale, rimasta coinvolta in un incendio, avvenuto in un appartamento in via Aeronautica nel Comune di Tivoli. Il rogo si è sprigionato nel pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, in provincia di Roma. In casa c'erano la donna soccorsa e suo marito, che sta bene. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e cercano di risalire alle cause dell'incendio.

L'incendio è divampato in un appartamento

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era poco prima delle ore 17.30. Nell'abitazione all'altezza del civico 35 c'erano due coniugi quando, improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato nello specifico un piano terra di un palazzo di tre piani. Non è chiaro come si sia originato il fuoco, forse da una sigaretta dimenticata accesa o dal malfunzionamento di un elettrodomestico, le verifiche sono in corso.

Una donna trasportata in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incendio in appartamento all'interno del quale c'erano due persone, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato le squadre 18A, AS6, AB6,TA6. La donna ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche: soccorsa dai pompieri e consegnata al personale sanitario, è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza.

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Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Il marito pare invece che stia bene e che non abbia avuto bisogno di cure. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in poco tempo, scongiurando che si espandessero agli appartamenti circostanti. Da chiarire cosa è successo, presenti nell'appartamento i militari per gli accertamenti.