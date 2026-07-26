Incidente sulla complanare della Roma-Fiumicino, morta una donna: quattro feriti, grave un bambino

Scontro tra due auto e uno scooter sulla complanare dell’A91 verso Fiumicino. Una 75enne è morta e quattro persone sono rimaste ferite. Un bambino ricoverato in codice rosso.

L'autostrada A91 Roma–Fiumicino (Foto da Google Maps)

Una donna di 75 anni è morta e altre quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto nella mattinata di domenica 26 luglio sulla complanare dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili e uno scooter, si è verificato al chilometro 7,.400, poco prima dello svincolo con il Grande raccordo anulare e in direzione dell’aeroporto.

Morta una donna di 75 nello scontro sulla Roma-Fiumicino

Per la 75enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario arrivato sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli altri feriti sono stati soccorsi e distribuiti in diversi ospedali della Capitale in base alla gravità delle loro condizioni.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù del Gianicolo. Uno dei genitori è stato portato in codice giallo all’Aurelia Hospital, mentre l’altro è stato ricoverato in codice rosso al Sant’Eugenio. Una quarta persona, che viaggiava sulla seconda auto coinvolta, è stata trasferita in elicottero al San Camillo, anche lei in codice rosso.

Chiusa la complanare, riaperta alle 13

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e l‘elisoccorso dell’Ares 118. Presenti anche i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica. Per consentire i soccorsi, mettere in sicurezza la carreggiata e permettere gli accertamenti, la complanare è stata chiusa al chilometro 6,267, prima dell’allacciamento con l’A12 Roma-Civitavecchia. La circolazione è rimasta bloccata in direzione Fiumicino, con code e forti rallentamenti. La strada è stata riaperta intorno alle 13. Restano ora da chiarire le cause dello scontro e la sequenza con cui i tre mezzi sono entrati in collisione.