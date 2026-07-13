Roma, trovato il cadavere di una donna precipitata da un palazzo a Tor Bella Monaca: indaga la polizia

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina all’alba in via dell’Archeologia a Roma. La vittima, non identificata, avrebbe avuto fra i 30 e i 35 anni e sarebbe morta dopo essere precipitata.

Il palazzo di via dell'Archeologia 52 (Google Maps)

Mistero a Tor Bella Monaca. All'alba di oggi, lunedì 13 luglio, è stato trovato il cadavere di una donna ai piedi di una palazzina in via dell'Archeologia a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 5, quando alcuni passanti hanno notato il corpo a terra e hanno chiamato il numero di emergenza 112. La vittima sarebbe precipitata da un palazzo e non è stata ancora identificata, mentre proseguono le indagini degli inquirenti.

Donna precipitata dal palazzo in via dell'Archeologia 52

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Casilino della polizia di Stato, che hanno transennato l'area ed effettuato i primi rilievi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e hanno informato l'autorità giudiziaria, che coordina gli accertamenti e che ha disposto l'autopsia anche per provare a capire in che stato psicofisico fosse la donna al momento della caduta nel vuoto.

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna sarebbe precipitata dal palazzo al civico 52 di via dell'Archeologia, attualmente coperto da un ponteggio per degli interventi di restauro dell'edificio. Al momento, però, restano ancora da chiarire le circostanze della caduta e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti della vita della donna.

La vittima di età fra i 30 e i 35 anni

La vittima non è stata ancora identificata perché al momento del ritrovamento non aveva con sé alcun documento. In base ai primi accertamenti, avrebbe un'età compresa tra i 30 e i 35 anni. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti della polizia per risalire alla sua identità e chiarire le cause della morte.