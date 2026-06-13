Incendio a Campagnano di Roma, trovato un cadavere carbonizzato in una struttura abbandonata

Un incendio è divampato nella notte all’interno di un casolare abbandonato nel centro storico di Campagnano di Roma. Trovato il cadavere carbonizzato di un 68enne.

Un cadavere carbonizzato è stato trovato all'interno di una struttura abbandonata, che ha preso fuoco. L'incendio è avvenuto in uno stabile nel centro storico di Campagnano di Roma, vicino alla Capitale. La persona deceduta da quanto si apprende è un uomo di sessantotto anni di nazionalità romena, senzatetto. Sul caso indagano i carabinieri. Il rogo ha interessato nello specifico un casolare abbandonato, utilizzato come rifugio di fortuna da persone senzatetto.

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano circa le 23.30. L'uomo stava passando la notte all'interno del casolare quando, improvvisamente, c'è stato un incendio. Non è chiaro cosa lo abbia provocato. Le fiamme si sono diffuse velocemente all'interno della struttura. Per l'uomo, rimasto intrappolato, non c'è stato purtroppo nulla dafare per salvargli la vita.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un incendio, la Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma ha inviato una squadra e un'autobotte. I pompieri, giunti sul posto, hanno dato subito il via alle operazioni. Domate le fiamme, i soccorritori hannoi trovato il corpo senza vita dell'uomo e hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Sul luogo dell'incendio sono arrivati i militari della stazione di Bracciano, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno identificato il sessantottenne deceduto. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.